Særligt nøgletal lader vente på sig

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 24. juni 2019 - 11:11

Grønlands Statistik oplyser i sin årsberetning for 2018, at personalemangel er årsagen til, at man endnu ikke kan levere en betalingsbalancestatistik, som har stået højt på ønskesedlen i flere år.

15 ansatte

Ved årsskiftet var der 15 ansatte i Grønlands Statistik, der i løbet af 2019 leverede:

1 årbog

48 økonomiske statistikker

30 personstatistikker

41 arbejdsmarkedsstatistikker

Grønlands Statistik, som hører under Departementet for Finanser, leverer nu kvartalsvise befolkningsopgørelser mod tidligere hvert halve år. Befolkningsfremskrivningerne er fra 2018 baseret på en ny model, som forbedrer fremskrivningen af ind- og udvandringer, oplyses det i årsberetningen.

Nyheder

Af andre nyheder hører statistik over fangstbeviser og satstilpasningsprocent. Desuden har man lanceret ”Greenland in figures”, der er en mellemting mellem to tidligere udgivelser: ”Greenland in figures” og ”Statistisk Årbog”.

På et område har man været stærkt forsinket, og det vedrører turismestatistikkerne. Det skyldes blandt andet, at der har været problemer med lufthavnsvæsenets it-systemer. Alle 12 planlagte udgivelser er således først blevet offentligt tilgængelige i 2019.

Mistede stor kontrakt

Grønlands Statistik mistede i 2018 en kontrakt om at levere en energistatistik, hvilket har gjort ondt på indtægtssiden, der faldt næsten 1,5 millioner kroner fra 2.062.000 kroner i 2017 til 588.000 kroner i 2018.

Statistikkontoret er på finansloven, hvor der var afsat 10,617 millioner kroner for 2018, og forbruget var samlet set 501.000 kroner mindre end forventet samtidig med at man har hensat 1,061 millioner kroner.

Bestyrelsen består af: