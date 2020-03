Særlig tiltag til ældre i Kommune Kujalleq

redaktionen Onsdag, 25. marts 2020 - 16:54

Det er blevet besluttet, at de ældres alderspension skal udbetales én dag før tid i Kommune Kujalleq.

- Vi må allesammen deltage i arbejdet for at undgå spredningen af virussygdommen, for vi er forpligtet til at passe vores svage og ældre i samfundet i fællesskab, derfor har vi besluttet at udbetale de ældres alderspension en dag før de gængse udbetalingsdatoer, siger borgmester i kommunen Kiista P. Isaksen.

Når der udbetales alderspension i slutningen af måneden er der mange folk på arbejdsmarkedet der også får løn, men i de kommende fire måneder vil de ældre være de første til at få udbetaling.

- I forbindelse med udbetaling af månedsløn og alderspension er butikkerne godt fyldt med kunder, derfor udbetales alderspensionen en dag før med det formål, at de ældre får mulighed for at handle i ro og mag de næste fire måneder, efter som det er så vigtigt, at vi beskytter vores ældre i disse tider, siger Kiista P. Isaksen.

De komme udbetalinger de næste fire måneder i Kommune Kujalleq:

30. marts, 29. april, 28. maj og 29. juni.