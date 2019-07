Sælskind skal redde fangererhvervet i Ittoqqortoormiit

Redaktionen Søndag, 07. juli 2019 - 08:39

Great Greenlands nye direktør, Preben Møller, har sat sig som mål for, at der i år skal produceres 35.000 sælskind i år. Derfor har han fra årsskiftet rettet blikket mod de steder, hvor der ikke findes indhandlingsfaciliteter. Og denne gang faldt valget på Ittoqqortoormiit, hvor der ikke har været sælskindsindhandling i op til to år. Dermed er der udsigt til, at de få tilbageværende fangere får bedre indtjeningsmulighed i byen, hvor fangererhvervet er blevet tvunget i knæ.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Direktøren siger, at Great Greenland og Kommuneqarfik Sermersooq snart underskriver en aftale, om etablering af et indhandlingsanlæg for sælskind i Ittoqqortoormiit.

- Det er noget, vi har arbejdet på siden januar. Kommunen har stillet et hus til rådighed, som i disse dage bliver gjort klar, siger Preben Møller.

Og dette tiltag er yderst tiltrængt for hele Ittoqqortoormiit. Det siger 55-årige Scoresby Hammeken, der siden 1987 har været fanger. Men i 2011 følte han sig nødsaget til at fravælge det erhverv, som igennem årene har dannnet livsgrundlag for ham og hans familie. Men harpunen blev skiftet ud med en kuglepen i arbejdet på kontoret i Piareersarfik, der hører ind under Kommuneqarfik Sermersooq.

