Der sælges ulovlig stenbider i Nuuk

Merete Lindstrøm Fredag, 26. marts 2021 - 13:14

Torsdag udsendte Departementet for fiskeri en meddelelse, hvor de understreger, at fiskeriet efter stenbider ikke er startet endnu, og det derfor ikke er tilladt at sælge stenbider eller stenbiderrogn.

- Sælger eller køber man stenbider eller stenbiderrogn, der er fanget i strid med gældende regler, kan der udstedes bøder, lyder det fra departementet.

Grønlands Licens og Fiskerikontrol (GFLK ) oplyser til Sermitsiaq.AG, at deres folk flere gange har været på Brættet i Nuuk og fjernet stenbider, der er blevet solgt ulovligt den seneste tid. Desuden har departementet modtaget henvendelser om salg af stenbiderrogn på Facebook.

Problem for MSC

Projektchef i WWF Grønland, Kaare Winther Hansen, påpeger, at det er problematisk for bæredygtigheden i fiskeriet, at man ikke overholder reglerne.

Bekendtgørelsens om fiskeri efter stenbider § 7 Det er ikke tilladt, at udøve erhvervsmæssigt fiskeri efter stenbider i perioden 16. juli - 28. februar § 13. Det er ikke tilladt, at udøve ikke-erhvervsmæssigt fiskeri efter stenbider i perioden 16. juli - 28. februar. Stk. 2. Ikke-erhvervsmæssigt fiskeri er ikke tilladt udenfor den periode der er fastsat for erhvervsfiskeri.

- Et af grundkravene ved at have MSC-mærket er forvaltning og kontrol. Derved sætter man MSC i unødig fare ved ikke at respektere forvaltningsplanen, siger Kaare Winther Hansen.

Det er dog ikke al stenbidesalg, der er ulovligt.

Områder åbnes efter forholdende

Hunner og stenbiderrogn er reguleret i forvaltningsplanen, der beskriver en række forskellige forvaltningsområder langs vestkysten. De åbnes efter aftale mellem KNAPK, lokalforeninger og producenterne, der beslutter, hvornår det er mest optimalt at begynde de maksimale 60 dage, der må fiskes (eller til kvoten er opfanget inden)

Det handler blandt andet om, hvornår stenbiderne kommer til området, og hvordan isforholdene er. Områderne kan dog tidligst åbne 1. april. Sydgrønland åbner først, hvorefter de nordligere områder åbner lidt efter lidt. Det er endnu ikke besluttet, hvornår man åbner de forskellige områder.

Ifølge Departement for Fiskeri, så gælder bekendtgørelsen altså for stenbiderhanner, mens forvaltningsplanen gælder for hunner og rogn. Dermed er det tilladt at sælge stenbiderhanner fra d. 28. februar.

Der er en ny bekendtgørelse og en ny forvaltningsplan på vej om stenbiderfiskeri. De er blevet behandlet i januar og februar, men processen med at få dem sat i kraft blev suspenderet ved valgudskrivelsen.