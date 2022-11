Sabler uddannelsesforslag ned: Hvorfor fiskes det frem i sidste øjeblik?

Thomas Munk Veirum Søndag, 20. november 2022 - 11:47

Om få år åbner der en international lufthavn i Ilulissat, og håbet er, at der så vil komme endnu flere turister til byen.

Derfor bør det undersøges, om der lokalt kan etableres en uddannelsesinstitution, der kan tilbyde turistuddannelser som serviceøkonom, arktisk turistguide og adventure guide, mener medlem af Inatsisartut Nivi Olsen (D).

- Etablering af en uddannelsesinstitution med fokus på turisme i Ilulissat vil betyde, at uddannelsesinstitutionen kommer til at være placeret i den by, der ubetinget har mest brug for arbejdskraft inden for turisme. Det vil give en god synergieffekt, begrunder Nivi Olsen.

Behandlingen af forslaget i Inatsisartut udviklede sig i denne uge til en ophedet debat, hvor formanden for parlamentet måtte minde medlemmerne om at tale pænt til hinanden.

Stærkt kritisk Paviasen

IA's ordfører Mariane Paviasen satte gang i debatten, da hun gav forslaget en hård medfart i sit ordførerindlæg.

Paviasen satte spørgsmålstegn ved, om Nivi Olsen havde undersøgt sagen godt nok, inden hun stillede forslaget, fordi Campus Kujalleq i dag udbyder de uddannelser, som Nivi Olsen ønsker i Ilulissat.

Paviasen mente også, at forslaget kommer for sent i forhold til, at byggeriet af lufthavnen i Ilulissat er fremskredent:

- Hvorfor fisker man forslaget op i sidste øjeblik? Hvis netop dette forslag bliver imødekommet, vil undersøgelsens resultater blive fremlagt under 1 år før den nye lufthavn bliver åbnet, lød det fra Mariane Paviasen. Paviasen stillede desuden spørgsmålstegn ved, om der nu også var brug for flere folk med de nævnte uddannelser, da turistbranchen er kendt for kun at have brug for folk i en kortere periode.

Fik opbakning fra andre partier

Nivi Olsen var dybt uenig med Paviasens argumenter:

- Vi ønsker ikke at miste fokus på Sydgrønland, hvad angår turisme. De fleste studerende tager til Nordgrønland for at komme i praktik. Hvorfor ikke åbne op for flere muligheder for de unge, lød det fra Nivi Olsen.

Mariane Paviasen afviste, at IA's modvilje mod forslaget skulle være begrundet i, at forslaget handlede om en uddannelse i Nordgrønland.

En række andre partier var også uenige med IA's budskab herunder Inuit Ataqatigiits koalitionspartner Siumut.

S: Brug for flere uddannelsessteder

Politisk ordfører Doris J. Jensen (S) sagde, at hun var enig i, at det var vigtigt at undersøge muligheden for at oprette en lokal uddannelse i Ilulissat.

- Der kommer en stor lufthavn med mulighed for turisme året rundt. Der er behov for nye uddannelser, og hvis flere skal uddannes, har vi også brug for et nyt uddannelsessted, sagde Doris J. Jensen.

På trods af IA's uvilje mod forslaget fik det opbakning fra det andet koalitionsparti Siumut, og derfor skal et udvalg nu behandle forslaget, inden det eventuelt kan vedtages ved andenbehandlingen.