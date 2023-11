Så er VM-truppen udtaget

Thomas Munk Veirum Onsdag, 01. november 2023 - 12:14

Nu har landstræner Anders Friis sat navne på de spillere, der skal repræsentere Grønland ved det forestående VM i Norge.

- Det har ikke været let at skulle udtage spillere til det forestående verdensmesterskab i Stavanger, Norge, fortæller landstræneren Anders Friis og fortsætter:

- Spillerne har udvist vilje til at være med udover det sædvanlige, og det har været svært for os trænere at skulle udtage den endelige trup. De har under samlingerne været meget professionelle, samtidig med at de har vist sammenhold og støtte til hinanden, selvom der har været meget på spil for dem.

Skader og "lykkelige omstændigheder"

Landstræneren uddyber, at flere spillere desværre må undværes på grund af skader, og en enkelt er under lykkelige omstændigheder:

- Derfor har det været svært at skulle udtage spillere til VM. Men vi står med en skarp trup, som alle er inde i vores koncept, værdier og aftaler. Det er selvfølgelig stadig ærgerligt, vi skal undvære de spillere, der blev skadet under og op til vm kval, og dertil er der kommet det at en af vores helt store profiler, Najaaja Anja Lyberth Heilmann, er under lykkelige omstændigheder.

- Men vi er glade for vores trup. Vi går alle vm i møde med stolthed og ydmyghed og klar til at kæmpe!

Udtaget til VM:

Nivi Fly GSS

Aviaaja Heilmann GSS

Rina Møller Lorentzen GSS

Ivaana Holm GSS

Ivâna Meincke Stjarnen, Island

Nukaaka Petrussen Lyberth EB Eidi, Færøerne

Sandra Rothberg GSS

Ivalu Bjerge NSK håndbold

Nivi Jensen Petersen Silkeborg-Voel KFUM

Lykke Frank Hansen FHK, Danmark

Anja Heilmann GSS

Josefine Jakobsgaard Gadgaard Ejstrup- Hærvejen

Aili Pedersen GSS

Ane Sofiannguaq Frederiksen Silkeborg-Voel KFUM

Nuunu Marie Lukassen SIK Viborg

Andrea Heilmann GSS

Sascha Jordening Zeeb GSS

Aviana Kâjangmat Silkeborg-Voel KFUM

Anders Cramer Friis Landstræner

Trænere og øvrig staff: