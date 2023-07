Så er der valg: ​​​​​Bliver det Kim, Erik eller Aki-Matilda, der skal føre Siumut videre?

Jensine Berthelsen, Merete Lindstrøm Søndag, 30. juli 2023 - 16:39

Opdateres...

Efter flere ugers optakt er tiden inde til at finde ud af, hvilken retning Siumut skal vælge og hvem der skal gå i spidsen for landets næststørste parti.

Valget indledes med at hver kandidat får 10 minutter til at overbevise de delegerede om at sætte sin stemme hos den pågældende kandidat.

Derefter får en person der bakker om vedkommende fem minutter til at fortælle, hvorfor han eller hun støtter personen.

Næstformandskandidater får 5 minutter til at fortælle hvad der driver dem og øvrige bestyrelseskandidater får 3 minutter.

Vivian Motzfeldt har oplyst til Sermitsiaq.AG at hun genopstiller som politisk næstformand, hvis Erik Jensen vinder formandsvalget.

Sejr i første runde kræver 35 stemmer

Ineqi Kielsen læser navne op på alle stemmeberettigede. der er 62 til stede og seks personer der har lavet fuldmagt.

Det kræver minimum 35 stemmer at vinde i første valgrunde med absolut flertal, hvis ingen af de tre kandidater opnår absolut flertal i første runde skille den kandidat med færrest stemmer fra og der laves en ny runde med kun to kandidater.

De to kandidater der i så fald går videre får tre minutter til at argumenterer for deres kandidatur igen og der vil være mulighed for at stille spørgsmål til formandskandidaterne inden der stemmes igen.

Lea Birthe Petersen indstiller Aki-Matilda Høegh-Dam.

Doris J. Jensen indstiller Kim Kielsen

Vivian Motzfeldt indstiller Erik Jensen

Aki-Matilda Høegh-Dam får opbakning fra Aappilattoq og Aasiaat

Aki-Matilda Høegh-Dam får lov at starte med sin tale efter lodtrækning. Først er det hendes indstillere Lea Birthe Petersen og Inunnguaq Reimer fra Aasiaat, der får ordet. Derefter hende selv.

- Vi har en ungdom, der har mod og ikke er bange for at ytre sig, derfor peger lokalforeningen fra Aappilattoq på Aki Mathilda Høegh-Dam.

Siumut Aasiaat oplever at unge tiltrækkes fordi de oplever forandring med Aki-Matilda Høegh-Dam, som de mener er den bedst egnede til selvstændighedsprocessen, siger Inunnguaq Reimer.

Aki-Matildas tale:

- Mærker i det? vores forgængere i vores parti er vakt i live igen der er nu en klar stemme - alle, børn, de unge, de voksne og ældre føler stemmen der bliver højere og højere, også selvom det kan lyde alt for højt for nogle - det er kræfter vi har brug for i dag.

- Sammen kan vi forme fremtiden og sikre lige udvikling for alle. Ingen skal frygte at miste alt eller leve i konstant frygt. Jeres erfaringer er værdifulde, og jeg vil lytte til jeres ønsker.

- Vi har tabt før, men i dag vender vi det hele. Siumut skal vinde, og jeg vil gøre en forskel. Lad os huske, at medlemmerne er værdifulde og skal ikke ignoreres.

- Vi er blevet fortalt: tag en uddannelse - vi forlod vores land for at tage en uddannelse - og jeg har en meget høj uddannelse og nu sidder jeg som formand i et 29- mands stor udvalg - jeg er dermed erfaren.

- Lars Emil Johansen har sagt Siumut medlemmer er ikke bange og ikke er mindre værd - vi har set at medlemmer ignoreres - vi har set at konfliktskyhed har gjort at vi har mistet vores fæller i partiet.

- Jeg lover at lytte og realisere jeres krav. Sammen vil vi skabe et bedre samfund for alle grønlændere.

Kim Kielsen får opbakning af Doris Jensen

Doris J. Jensen og Dorthe Marie Fontain taler for Kim Kielsen som ny formand:

- Vi har ventet med spænding på dagen i dag. Det bliver meget vigtigt for det grønlandske samfund - tak Aki for at du varetager folketingsarbejdet - og tak Erik for dit lederskab.

- Vores nye partileder skal sørge for at Siumut vinder igen - det skal være en leder der kan lytte og handle og det er Kim Kielsen. Det er derfor på sin plads at Kielsen bliver vores leder - se blot på de resultater, han har opnået under sidste valg - hans stemmer kommer fra hele landet og ikke kun fra lokalområdet.

Kielsens tale:

- Kære partifæller og landsmænd - jeg stiller op igen - jeg er ikke flygtet fra mit parti - på trods af, at jeg tabte til Jensen ved sidste valg.

- Andre partier har forsøgt at trække mig væk uden held - for jeg er af hele mit hjerte Siumutter. - jeg bliver beskyldt for at være for stille og diktatorisk men husk, at jeg har arbejdet i henhold til Inatsisartuts beslutninger.

- Vi skal udvikle fiskeriet. Vi har set her at fiskere bliver begrænset eksempelvis her i Qasigiannguit - fiskerne kan kun fiske 500 kilo fordi der ikke sker udvikling i fiskeriet. Vi skal udvikle fiskeriet og vi skal forpligtige Royal Greenland til at deltage i løsninger.

- Sundhedsvæsenet lider, derfor er det vigtigt at realisere sundhedskommissionens anbefalinger.

- Børnene skal have trygge rammer. De er vores fremtid, og for at opbygge vores land er det afgørende, at de får optimale betingelser for deres opvækst.

- For at løfte landet fremad skal alle beboede områder, både byer og bygder, føle sig værdsat. Vi må modernisere vores infrastruktur, herunder lufthavne og havne, for at sikre gode betingelser for vækst.

- Vi arbejder mod selvstændighed, og det er vigtigt, at vi fortsætter med forberedelserne. Det er vores ansvar som voksne at sikre, at børnene kender landets retning.

- Jeg inviterer jer alle til at tage med mig på denne rejse. Sammen kan vi opbygge en bedre fremtid for vores land.

Vivian Motzfeldt indstiller Erik Jensen

- Som formand er det vigtigt at kunne lytte at inddrage medlemmer og at være samlingspunkt. Du er en god lytter. Vores parti er et stort parti, hvor det kan være svært at samle partiet - det er du i stand til.

- Vi har behov for en menneskelig formand - vi har set hvordan folk der er ude af stand til at lytte kan skade demokratiet. Vi har ikke behov for sådanne ledere. Du har en kone, du har flere børn og du har et barnebarn og du ofrer meget som formand for partiet - men du viger aldrig. Vi har brug for dig - du finder ikke fejl hos andre - og du gør dig ikke klogere end andre -

- Derfor mine partifæller - lad os samles om Erik Jensen - han lytter til alle - han giver plads til alle og vi er alle værdsatte under dig - derfor bør vi samles om Erik.

Eriks Tale:

- Siumut kan ikke ignoreres – det er skabt fra folkets hjertebanken

- Nu skal vi igang med arbejdet igen - vi skal ikke acceptere at folk finder på at arbejde for sig selv - jeg er en leder der lytter, omfavner og giver plads til alle - jeg vil gerne lede det grønlandske samfund.

- Vi har meget vigtige opgaver i siumut - uligheden - fiskeriloven og det kystnære fiskeri. Fiskere og fangere skal have retfærdig behandling med hensyn til kvoter. Det er ikke fisken der er hindring - men fabrikker og indhandlingssteder.

- De ældres forhold er meget vigtig - vi skal ikke lave partipolitik for at forbedre de ældres forhold. Det er en opgave for alle partier.

- 95/5 ordningen skal realiseres - renoveringsopgaver skal igangsættes - forholdene på bygderne og yderdistrikterne skal forberes.

-Og ikke mindst selvstyreloven - vi skal sørge for at arbejdet med grundloven skal igangsættes - der kan ingen undvære i Siumut.

- Siumut har et kendetegn - at vi ikke flygter fra vores opgaver - vores troværdighed er baseret på retfærdighed.

- Jeg er klar til at lede landet - fordi jeg finder det meget vigtigt at fortsætte den linje, vi har sat os for. Jeg har retfærdighedssans og jeg kan ikke købes.