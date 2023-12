- Så urentabelt at det er en smule bizart

Thomas Munk Veirum Mandag, 04. december 2023 - 12:07

Selvstyret har udgivet en analyse, hvor erhvervsstøtten på omkring 130 mio. kr. årligt analyseres.

Analysen rejser en række bekymringer i forhold til blandt andet sælskindsindhandling og landbrug med fårehold, som giver betydelige underskud og kun klarer sig økonomisk ved hjælp af støtten.

Faktisk er økonomien så ringe inden for sælskindsindhandlingen, at det bliver en smule "bizart", vurderer professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, Per Nikolaj Bukh, overfor Sermitsiaq. AG.

Billigere at give penge til fangerne

Han hæfter sig ved, at støtten til sælskindsindhandling og Great Greenland fra 2013 til 2023 udgjorde lidt over 300 mio. kr., og at der derudover har været udgifter til ekstraordinære kapitalindskud for at genoprette Great Greenlands økonomi.

- I realiteten ville være bedte, at give fangerne pengene, uden Great Greenland forarbejdede skindene, siger Per Nikolaj Bukh.

I 2022 gav Selvstyret 23 mio. kr. i støtte til sælskindsindhandling, hvor Great Greenland udbetalte cirka 11 mio. kr. til fangerne, mens knap 10 mio. gik til driftstilskud til blandt andet at drive de op mod 34 indhandlingssteder for sælskind. To mio. kr. gik til nedbringelse af en kassekredit.

Bør ikke kaldes erhvervsstøtte

Per Nikolaj Bukh understreger, at det kan være fint at støtte sælskindsproduktion af eksempelvis kulturelle eller sociale årsager, men så bør man ikke kalde det erhvervsstøtte:

- Man får støttet fangere, der går på jagt. Det kan også være et hensyn, men det er ikke en effektiv måde at lave erhvervstøtte, siger Per Nikolaj Bukh om støtten til sælskindsindhandling.

Per Nikolaj Bukh hæfter sig desuden ved, at sælskindsindhandlingen i stor udstrækning udgør en mindre del af de indhandlende fangeres indkomst.

Støtten er ifølge professoren særlig, når den udbetales steder, hvor der mulighed for anden beskæftigelse. Eksempelvis fremgår det af Selvstyrets analyse, at der i 2022 blev udbetalt over en million kroner i sælskindsindhandling i Nuuk, hvor erhvervslivet i den grad råber på arbejdskraft:

- Så er det helt galt

- Det gør en stor forskel, om folk bor som fåreholdere, hvor der ikke er meget andet at beskæftige sig ved, eller om det er et sted, hvor der er mangel på arbejdskraft.

- Så skal man slet ikke betale folk for at lave noget, der ikke giver værdi. Så er det helt galt, siger Per Nikolaj Bukh.

Ifølge professoren kan det bidrage betydeligt til økonomisk vækst, hvis urentable erhverv lukkes:

- Hvis man kan lukke urentable virksomheder og få de investeringer og den arbejdskraft, der er bundet der, dirigeret over i mere rentable erhverv, får man mere vækst, siger Per Nikolaj Bukh.

Selvstyrets analyse af erhvervsstøtten kan læses her.