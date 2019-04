Så er universets sorte hul dokumenteret

Ritzaus Bureau Onsdag, 10. april 2019 - 13:09

Det er det "mest direkte bevis for deres eksistens", siger en af projektets ledende videnskabsfolk, Frederic Gueth, til nyhedsbureauet AFP.

Billedet, der er taget af teleskoper flere steder i verden og sammenføjet til et foto, viser et sort centrum omgivet af en lysende ring. Det vidste man godt i forvejen, men det er aldrig dokumenteret med et billede.

Tyngdekraften i et sort hul er så ekstrem, at den slukker alt. Lyset trækket mod hullet og fortæres, så alt bliver sort.

Astronomer har længe drømt om at se, hvordan der ser ud i disse huller, som slukker alt i deres nærhed. Det har de kunnet se på computerskabte billeder. Men det er den ægte vare, som onsdag blev præsenteret på pressemøder seks steder i verden - i Bruxelles, Washington, Santiago, Shanghai, Taipei og Tokyo.

50 millioner lysår væk

Det videnskabelige arbejde bag er udført af EHT. Det er et internationalt samarbejde, som blev påbegyndt i 2012. Formålet var at observere et sort hul og ved hjælp af teleskoper placeret forskellige steder i verden at skabe et billede af fænomenet.

Det sorte hul ligger 50 millioner lysår væk i en galakse, der kendes som M87.

- Det er en distance, som vi knap kan forestille os, siger Gueth. Han er til daglig tilknyttet Det Nationale Videnskabscenter i Frankrig.

At fotografere et sort hul på den afstand svarer til at fotografere en lille sten på Månen.