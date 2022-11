Så er der udskrevet valg på Færøerne

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Onsdag, 09. november 2022 - 12:22

Det var ventet efter en dramatisk dag i går i færøsk politik. På lagtingsmødet i dag bad lagmanden, Bárður á Steig Nielsen (Sambandspartiet), om ordet, fordi han havde en særlig meddelelse.

- Jeg er kommet til konklusion, at jeg ikke har det parlamentariske grundlag bag mig, og derfor udskriver jeg valg til at være torsdag 8. december, sagde lagmanden på talerstolen.

Bárður á Steig Nielsen siger til Kringvarp Føroya, at han har brugt dagen i dag på at undersøge, om det var muligt at fortsætte året ud, så finansloven kunne blive vedtaget. Men det var der ikke stemning for.

Rettigheder til homoseksuelle årsagen

Færøerne får derfor en provisorisk finanslov, så alle de offentlige instanser kan køre videre. Det bliver så op til et nyt landsstyre at lave en ny finanslov.

Regeringskrisen begyndte tirsdag (8. november), da Bárður á Steig Nielsen sendte landsstyremanden for kultur og udenrigsanliggender, Jenis av Rana hjem, fordi Jenis av Rana opfordrede en anden landsstyremand ikke til at give homoseksuelle mødre ret til at blive indskrevet i kirkebogen som medmor.

Den konflikt kom i slipstrømnmen på en kommentar om, at Søren Pape Poulsen ikke kunne blive statsminister i Danmark, fordi han er homoseksuel.

Senere på dagen trak Midterpartiet, som Jenis av Rana, er medlem af sig ud af koalitionen, og dermed mistede regeringen sit flertal.

Lagtingsvalget skulle have være afholdt senest 1. september 2023.