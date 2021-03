Så er der stenbiderrogn i sigte

Merete Lindstrøm Onsdag, 31. marts 2021 - 08:32

Stenbiderfiskeriet åbner ifølge forvaltningsplanen den 1. april. Den præcise dato for hvert enkelt område besluttes dog i samarbejde mellem fiskeriorganisationer og producenter ud fra hvornår forholdende for fiskeriet er optimalt.

LÆS OGSÅ: Der sælges ulovlig stenbider i Nuuk

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug oplyser nu hvilke datoer de forskellige forvaltningsområderne åbner:

Forvaltningsområder Kilde: Naalakkersuisut

D. 6. april åbnes forvaltningsområde 1F

D. 7. april åbnes forvaltningsområde 1C

D. 10 april åbnes forvaltningsområde 1E

D. 12. april åbnes forvaltningsområde 1 D

D. 15. april åbnes forvaltningsområde 1Bb

D. 15. april åbnes forvaltningsområde 1A

D. 1. maj åbnes forvaltningsområde 1Ba

Fiskeriperioden for hvert forvaltningsområde er 60 sammenhængende fiskedage fra startdato eller indtil kvoten er opfisket, oplyser Selvstyret.

Kvoten for 2021 er 1.229,4 tons fordelt på forvaltningsområderne.

Sidste års stenbidersag

Sidste års samlede kvote for hele landet var på 1.159 tons i overensstemmelse med den biologiske anbefaling fra Naturinstituttet for 2020.

Men kvoten blev hævet med 204 tons i sagen, hvor Kielsen efterfølgende blev undersøgt for inhabilitet i beslutningen om at øge kvoten. Beslutningen om at hæve kvoten mødte massiv kritik fra branchen, fordi det sætter den vigtige MSC-certificering i fare, når forvaltningsplanen ikke overholdes.

LÆS OGSÅ: Naalakkersuisut sætter MSC-certificering over styr

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug og GFLK understreger endnu engang, at det ikke er tilladt at fiske, sælge eller købe stenbider og stenbiderrogn før fiskeriet i det respektive forvaltningsområde er åbnet.