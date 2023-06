Så står den på håndbold!

Merete Lindstrøm Mandag, 05. juni 2023 - 16:28

Kæmpe opbakning og noget nær en folkefest var tilfældet, da Grønland var vært for Pan Am i 2018 i Nuuk. I dag fløjtes håndboldfesten i gang igen, når Cuba og Mexico tørner sammen i den første kamp under kvindernes VM-kvalifikationsturnering.

Kvalifikationskampene spilles i Inussivik fra den 5.-11. Juni

Kampene kan ses direkte HER

Efter den første kamp mellem Cuba og Mexico er der åbningsceremoni klokken 18.40 og så løber de grønlandske håndboldkvinder på banen klokken 20, hvor de skal møde Canada.

Kommunen forsøger at undgå trafikkaos og oplyser at parkering foran indgangen til Inussivik er begrænset og i udgangspunktet forbeholdt turneringsdeltagernes busser.

Mere politi end sædvanligt

Derfor opfordrer de folk til at parkere foran Godthåbhallen, hvor ishockey-banen m.m. er omdannet til parkeringsplads, ved Kammagiit og ved den lille bane ved Inussivik.

- Der er parkeringsforbud ved vejkanten i Kissarneqqortuunnguaq under turneringen og beredskab, brandvæsen, ambulance og politi skal kunne operere i området, lyder det.

Politiet skriver på sin Facebookside, at der i denne uge vil være en del mere synligt politi på gaden i Nuuk, fordi der både afholdes VM-kvalifikation i håndbold og Rigsmøde, hvor flere ministrer og politikere fra Færøerne og Danmark besøger hovedstaden.

- Ser du ekstraordinært mange uniformerede betjente, skyldes det altså ikke nogen alvorlige hændelser eller andet – vi skal blot sørge for at skabe tryghed for både gæster og byens borgere.