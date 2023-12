Så er det slut: Trist dag på tapperiet

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 01. december 2023 - 11:53

Flaget gik fredag til tops på Nuuk Imeq. Det kan lyde underligt al den stund, at de sidste sodavand blev aftappet efter årtiers produktion, men starten på december markerede samtidig et par jubilæer blandt de ansatte, der i den kommende tid skal lukke fabrikken ned.

- Der er en trist stemning. Ja, det er sørgeligt efter så mange år at konstatere, at der ikke længere skal aftappes øl og sodavand, fortæller direktør Bernhardt Christensen til Sermitsiaq.AG.

Han glæder sig over, at en del medarbejdere har fået beskæftigelse hos lufthavnsselskabet Kalaallit Airports, mens 24 ud af de faste 45 medarbejdere i de kommende måneder skal afvikle tapperiet.

Deadline for returflasker

- Vi vil jo fortsat have arbejde med at håndtere de flasker, der kommer retur fra blandt andet detailhandelen, fortæller direktøren, der i det nye år skal have demonteret tappeanlægget.

På Naalakkersuisut-mødet den 16. november besluttede politikerne i øvrigt, ”at detailhandelen forpligtes til at modtage tomme Nuuk Imeq flasker fra forbrugerne tre måneder efter salgsdag – dog minimum frem til 31. august i det nye år”, fremgår det af referatet fra Naalakkersuisut.

I løbet af sommeren er det i øvrigt planen, at Nuuk Imeq sammen med Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø udarbejder en oplysningskampagne, hvor borgerne orienteres om, at de skal huske at returnere pantflaskerne inden deadlinen den 31. august.