Så skete det: Coronavirus i Grønland

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 16. marts 2020 - 10:34

- Nu skal vi til at vurdere, hvordan vi skal sætte ind, fortalte Kim Kielsen på mandagens pressemøde, hvor han opfordrede til at begrænse sin rejseaktivitet.

- Der har været igangsat forberedelse for at takle den nye situation. Det er vigtigt, at borgerne følger vore anbefalinger, nu da vi har fået smitten i vort land, sagde Kim Kielsen.

Han opfordrede til, at det var nødvendigt at tage ansvar, så ældre, syge og svagelige ikke bliver udsat for smitte.

- Vi vurderer hele tiden, hvad det næste skridt skal være eksempelvis i forhold til skoler og daginstitutioner, forklarede Kim Kielsen.

- Vi må ikke gå i panik og der er allerede lavet nye retningslinjer, som Epidemikommissionen kan oplyse mere om, fortalte Kim Kielsen.

Henrik L. Hansen, landslæge, oplyste, at mange er blevet testet.

- Den pågældende har været ude at rejse. Vi har ingen indikation om lokal spredning af smitten. Den smittede befinder sig i Nuuk. Nu skal vi håndtere det videre forløb på en klog måned. De næste tre måneder må vi forvente en smitterisiko fra indrejsende. Derfor skal vi have færrrest mulige ind i landet, sagde landslægen.

- Vi har fortsat en inddæmningsstrategi, hvor borgere går i karantæne, så vi kan udskyde den store spredning.

Skoler skal ikke lukkes

- Vi har ikke interesse i at lukke skolerne for nuværende tidspunkt. Det er ikke på dagsordenen. Det er bedst de unge er i skole frem for at 10 drenge samler sig på et lille værelse, fastslog landslægen.

Han understregede, at der nu sker en intensivering af at undersøge så mange som muligt overalt i Grønland, så man forhåbentlig kan forhindre et nyt udbrud et andet sted.

Den gode ting i denne sag er, at den pågældende smittede har været i hjemmekarantæne, hvilket er årsag til at der ikke skulle være grund til at smitten er blevet spredt.

- Den smittedes familie har fulgt anbefalingerne og hele familien har været i hjemmekarantæne, og de skal fortsat opretholde hjemmekarantænen de næste 14 dage, sagde landslægen.