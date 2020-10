Så mange penge bruges på konsulenter

Thomas Munk Veirum Torsdag, 15. oktober 2020 - 17:44

For at få et overblik over Selvstyrets forbrug af konsulentydelser har Departementet for Finanser gennemført en undersøgelse af omfanget.

Undersøgelsen kommer i forlængelse af, at den har været efterspurgt af flere partier i forbindelse med indgåelse af finanslovsaftalerne i 2017 og 2019. Tidligere har også Inatsisartuts revisionsudvalg efterlyst et overblik over konsulentforbruget.

Derudover skal undersøgelsen bidrage til bedre økonomistyring og pege på eventuelle besparelser på området, fremgår det af rapporten,

Konklusionen i undersøgelsen er, at Selvstyret i gennemsnit har brugt 165 millioner kroner på konsulentydelser i perioden 2012-2019.

1,93 milliarder kroner til løn

Til sammenligning fremgår det, at Selvstyret i 2016 brugte 1,93 milliarder på aflønning af ansatte

- Holdes selvstyrets forbrug på konsulentydelser op imod størrelsen af udgifterne til aflønning af ansatte svarer dette til 8,5 % af lønudgifterne, står der i undersøgelsen.

Det har krævet en undersøgelse at finde ud af, hvor meget Selvstyret bruger på konsulenter, fordi det ikke har været muligt umiddelbart at trække tallet ud af Selvstyrets økonomisystem.

Undersøgelse nødvendig

Her har udgifter til blandt andet geologiske undersøgelser under GEUS, læge- og sygeplejerskevikarer i den daglige drift i sundhedssektoren samt psykologer til rejseholdet på socialområde nemlig indgået.

I undersøgelsen har departementet fået siet de udgifter fra, som ifølge departementet ikke bør kategoriseres som konsulentydelser. Det skyldes at der i høj grad er tale om medarbejdere, der arbejder på linje med fastansatte medarbejdere.

I rapporten har Departementet for Finanser defineret et projektbaseret stykke arbejde, ”der ligger uden for enhedens sædvanlige drift, som er periodevis afgrænset, og hvor ansvaret for de løbende og endelige resultater primært påhviler den enhed, der bestiller opgaven.”