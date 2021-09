Så har vi det på papir: Kulde sænker arbejdstempoet

Redaktionen Torsdag, 16. september 2021 - 14:00

Det er ingen hemmelighed, at det er på kanten til det ulidelige at arbejde ude i streng frost. Det er selvsagt også et spørgsmål om tilvænning, men høje frostgrader kan uanset hvad sætte ansatte under stærkt pres.

Det skriver avisen AG.

Hvor slemt det kan være, og hvilke store konsekvenser det kan have for en anlægsproces, fremgår sort på hvidt af en ny rapport, lavet af konsulent-huset Oxford Global Projects om vejen mellem Sisimiut og Kangerlussuaq.

I rapporten omtales »ekstreme arbejdsforhold«.

- På grund af behovet for at bevare permafrost er det almindeligt, at vejkonstruktion kun finder sted i vintermånederne. Under så ekstreme forhold sænkes arbejdshastigheden, og risikoen for forsinkelser øges, skriver konsulenterne fra Oxford Global Projects i deres rapport.

