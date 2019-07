Så er makrelfiskeriet i fuld gang

Redaktionen Lørdag, 20. juli 2019 - 14:42

Ud af de otte selskaber, der har fået tildelt en makrelkvote, er Arctic Prime Fisheries A/S og Nanoq Seafood A/S to af dem, der nu er i gang med at fiske efter makreller i Østgrønland.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Nanoq Seafood A/S’ trawler Tasermiut (75 meter lang) startede for en uge siden med at fiske efter makreller, hvor den efter fire dage havde opfisket knapt 100 tons makreller.

Medejer og bestyrelsesformand for begge selskaber, Jørgen Wæver Johansen, ser med fortrøstning på årets makrelfiskeri:

Kvoter forhøjet

- Biologerne har i år revideret og forhøjet deres oprindelige kvoteanbefaling for så vidt angår makrel, hvilket de grønlandske fartøjer får godt gavn af. Makrellerne følger blandt andet temperaturen i havet, som er medbestemmende for, hvor føden er. Således har havets temperatur i Nordøstatlanten i maj været en af biologernes indikatorer for, om der kan blive et godt fiskeri. Temperaturen i år har lignet temperaturen i maj 2014, hvor de grønlandske trawlere havde en god fangst. Ud fra de meldinger, vi har fået, har vi derfor gode forventninger til fangsten i år. Vi kan dog på det her tidspunkt ikke påstå, at vi er kommet godt i gang med fiskeriet, fordi vi først er er kommet i gang nu, siger Jørgen Wæver Johansen.

