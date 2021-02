Så køres der hundeslæde

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 19. februar 2021 - 16:03

Så er det på med hundeselen og igang med at træne op til det store løb.

Avannaata Qimussersui, som er en udvidet hundeslædedyst for hele Grønland skydes i gang i slutningen af marts.

Det fortæller en meget glad formand for forbund for hundeslædekuske, Johan Olsen til Sermitsiaq.AG.

- Jeg er meget glad for, at Naalakkersuisut har besluttet at åbne for forsamlinger på tværs af kommuner. Vi griber muligheden og arbejder på en dyst med deltagelse fra flere kommuner, fortæller Johan Olsen til Sermitsiaq.AG.

Ansøgning sendt

Naalakkersuisuts lempelse af coronareglerne gør, at man frem til midten af april kan forsamle sig til arrangementer på tværs af kommunegrænser i byer, hvor der ikke er smitte med coronavirus.

- Vi arbejder på at opfylde alle krav til at gennemføre løbet. Samtidig tænker vi allerede i andre baner og byer, hvis der pludselig skulle komme smitte i Ilulissat før løbet, siger han til Sermitsiaq.AG.

Dysten for børn skydes i gang den 23. marts 2021, mens årets Qimussersui, bedste hundeslædekusk, skal findes den 27. marts i Ilulissat.

Historisk løb

Det er første gang, at det traditionsrige løb gennemføres med deltagelse fra Qaanaaq og Østgrønland.

KNQK-formanden forklarer, at op til tre hundespande kan deltage fra hver beboelse, og at forbundet kigger på muligheden for at voksne kan låne deres hunde til børnenes løb.

- Der er desværre naturlige begrænsninger i form af, at der er begrænset plads i flyverne. Der vil være plads til tre slæder fra hvert sted, siger KNQK’s formand.

Han fortæller, at forbundet allerede har sendt en ansøgning om at holde arrangementet med deltagelse fra flere kommuner, og at de afventer en godkendelse fra Landslægeembedet.

- Vi er fortrøstningsfulde. Vi tror på, at løbet bliver gennemført, siger han.

Han oplyser, at omkring 40 hundeslæder forventes at deltage ved løbet for voksne.

Qeqertarsuaq og dens bygd Kangerluk er fortsat udelukket fra løbet. KNQK frygter, at der fortsat er blandede hunderacer i Qeqertarsuaq og kræver DNA-beviser før en eventuel deltagelse.