Så kører debatten for alvor: Hvem er grønlænder?

Egentlig skulle debatten i Inatsisartut handle om indretningen af fremtidens turisterhverv, men hurtigt blev omdrejningspunktet det værdipolitiske mest intense spørgsmål i tiden: Hvordan defineres en herboende – eller en grønlænder?

Særlig insisterende var Pele Broberg i debatten. Han fremstod som en af de advokater, vi ser på tv-skærmen i amerikanske retssals-dramaer; typen, som bliver ved med at bore i det samme tema.

- Hvordan vil I bestemme, hvem der er fastboende? Er det på baggrund af adresse, er det den oprindelige befolkning? Hvilken definition, er der tale om, hvem er de hjemmehørende? lød det vedholdende fra Pele Broberg til de forskellige partiordførere.

På forskud

Det er ellers først i næste uge – tirsdag den 24. maj – at Naleraqs (flere gange udsatte) punkt om grønlandsk identitet officielt skal behandles på Forårssamlingen. Men hvorfor ikke tage forskud på debatten, når du lejligheden byder sig?

Måske var det sådan, Naleraq-politikerne tænkte forleden, da der opstod en mulighed for straks at tage kaste sig energisk ud i emnet.

Det skete under et punkt om turisme, rejst af Siumut-gruppen, der handler om, hvordan »hjemmehørende sikres bestemmende indflydelse i firmaer, der arbejder inden for turismen,« som det hed i oplægget.

IA´s ordfører Agathe Fontain var den første af ordførerne, som fik stukket spørgsmålet ud af Pele Broberg: Hvem er hjemmehørende?

- Man kan ikke betragtes som hjemmehørende, hvis man kun er her i løbet af sommeren. Derfor er det vigtigt at fastsætte rammer i lovgivningen om, at man skal være født her, eller har boet her i et vist antal år, svarede Fontain.

