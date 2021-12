Så godt klarede økonomien sig i 2020

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 07. december 2021 - 09:52

Normalt vil en vækst på 0,4 procent ikke vække den store begejstring, men ikke desto mindre er Grønlands vækst markant bedre end landene i Norden i 2020.

Her led de øvrige lande økonomisk på grund af coronapandemien. Men her i Grønland voksede det såkaldte BNP og rundede for første gang 20 milliarder kroner. Det viser en ny opgørelse af nationalregnskabet fra Grønlands Statistik.

BNP er et udtrykt for produktionen i et land over et år, og Grønlands Statistik har lavet nedenstående grafik, der viser udviklingen i Grønland samt udviklingen i de nordiske lande:

Grafik: Grønlands Statistik

Grønlands Statistik oplyser, at fremgangen i 2020 var drevet af udviklingen i flere erhverv, hovedsageligt fiskeri, industri samt bygge og anlæg.

- Fiskeri- samt industribranchen formåede at øge deres eksportmængder af primært rejer og hellefisk, hvilket gjorde at eksportværdien samlet set ikke faldt, til trods for faldende kilopriser og covid-19 krisen, skriver statistikkontoret.

Størst vækst i bygge og anlæg

Coronapandemien har dog også gjort ondt i nogle brancher. Det gælder særligt i erhvervene transport samt hoteller og restauranter.

I disse brancher faldt den såkaldt bruttoværditilvækst med henholdsvis 18,3 procent og 45,5 procent.

Bruttoværditilvæksten er et udtryk for produktionen i en branche og bygge- og anlægsbranchen oplevede den største vækst:

- I kædede værdier steg værditilvæksten således til 2.045 mio. kr. i 2020 fra 1.901 mio. kr. året før. Stigningen er på 143 mio. kr., eller 7,5 pct, skriver Grønlands Statistik

Grafik: Grønlands Statistik

Derudover rundede bruttonationalproduktet for første gang 20 milliarder kroner, hvilket kan ses på nedenstående grafik.

Her er også tallene i såkaldte kædede værdier, der gør det mere retvisende at sammenligne de forskellige år: