Så begynder rensdyrsæsonen: Her er et par gode råd fra politiet

Redaktionen Onsdag, 02. august 2023 - 13:45

Redaktionen er klar over, at mange jægere kender disse råd til hudløshed, men det kan også være, at de kan komme nogen til god gavn. God jagt til alle.

For dem, der har planer om at tage på jagt, er det afgørende at have det rette udstyr med og være godt forberedt til turen. Grønlands Politi har derfor en række essentielle råd, der sikrer, at alle kan nyde jagtoplevelsen på en sikker og ansvarlig måde.

Før afrejse er der flere vigtige ting, man bør have styr på. Først og fremmest er det nødvendigt at have et gyldigt jagttegn og den korrekte licens til at skyde rensdyr og moskusokser.

Husk søsikkerheden

Sørg også for at tjekke og indskyde dine våben uden for byen, før jagten går i gang. Hvis du besøger et nyt jagtområde, kan det være en god idé at undersøge stedet først, fx ved hjælp af Google Maps. Desuden anbefales det at tage på jagt med mindst én makker, da det kan være sikrere og mere fornøjeligt at dele jagtoplevelsen med andre.

For jægere, der planlægger at sejle for at nå deres jagtspot, er det vigtigt at huske på sikkerhed til søs. Medbring redningsveste til alle ombord, og bær dem gerne under sejladsen. Medtag også en VHF-radio og opladningsmuligheder og lyt på kanal 16, som er nødkanalen.

Når jagten er i gang, er det vigtigt at være godt forberedt på det skiftende vejr. Det er afgørende at være iført praktisk og varmt tøj, og det er en god idé at have et stofklæde eller andet i stærke farver med sig, så man kan gøre sig selv synlig, hvis man skulle blive væk. Under jagten er det vigtigt at orientere sig regelmæssigt bagud, så man har styr på sin placering.

Husk god kommunikation

Hvis tågen skulle tage overhånd, anbefales det at vente med at begive sig ud, indtil den er lettet. Hvis man kan fange mobilsignal på fjeldtoppene, bør man ringe hjem og fortælle, hvor man befinder sig. Det er også en god idé at kende koordinaterne, som man kan finde på sin GPS eller smartphone, da det gør det lettere for andre at finde én, hvis nødvendigt.

For at sikre god kommunikation og mulighed for hjælp anbefales det at medbringe en bærbar VHF under jagten, især hvis der ikke er mobildækning i området. Ydermere er det vigtigt at være opmærksom på, at senere på sæsonen bliver det hurtigt mørkt, så det er en god idé at have en pandelampe og andre lyskilder med sig.

Grønlands Politi opfordrer til at dele disse råd med alle jægere og sørge for, at alle er velinformerede inden de begiver sig ud på jagt. Sammen kan vi skabe tryghed og sikre en sikker og fornøjelig jagtsæson for alle.