S-politiker: Ældre skal have arbejdstøj på i længere tid

Nukappiaaluk Hansen Tirsdag, 27. oktober 2020 - 10:26

Hvordan kan politikere og samfund sikre, at flere borgere bliver på arbejdsmarkedet når de bliver ældre?

Det spørgsmål skal drøftes tirsdag, fremlagt af Inatsisartut-medlem Hermann Berthelsen.

- Jo senere man trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet, jo større bliver bidraget også til vores samfund. Samtidig er et arbejde også en identitet, og det kan være med til at skabe livsglæde, at have noget at stå op til, skriver Hermann Berthelsen i sit forslag til forespørgselsdebat.

Fordomme skal nedbrydes

Sidste år blev forslag om ændring af Inatsisartutlov om alderspension vedtaget. Det betyder nu, at personer, der modtager alderspension og stadig arbejder, kan beholde flere af de penge de tjener, før det modregnes i deres alderspension. Med sådan en motivation, bliver flere forhåbentlig på arbejdsmarkedet, selvom alderen har sneget sig over 65 år.

- Derfor ønsker jeg, at vi sammen debatterer, hvilke muligheder vi som folkevalgte har for at nedbryde fordomme, siger Hermann Berthelsen blandt andet.