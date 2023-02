S, IA og A: Kommuneskilsmisse giver ikke mening for kommunens formål

Kassaaluk Kristensen Søndag, 26. februar 2023 - 14:31

Der er ingen grund til at opløse Qeqqata Kommunia og vende tilbage til de oprindelige kommuner, Sisimiut og Maniitsoq, når kommensammenlægningens formål endnu ikke er opfyldt.

Det fastslår 1. viceborgmester i Qeqqata Kommunia, Gideon Lyberth overfor Sermitsiaq.AG, efter kommunalbestyrelsen har drøftet et forslag om at splitte kommunen til de oprindelige to kommuner.

- Det giver ikke mening at vende tilbage til de oprindelige kommuner, når formålet med kommunesammenlægningen endnu ikke er opfyldt. Med kommunesammenlægningen skal kommunerne overtage flere ansvarsområder fra Selvstyret, og det arbejder vi stadig på, siger 1. viceborgmester i Qeqqata Kommunia, Gideon Lyberth (S) til Sermitsiaq.AG.

Genkender ikke udelukkelse

En del af begrundelser for splittelse af Qeqqata-byerne var, at Maniitsoq bliver overset i udviklingen. Men det kan samarbejdsparterne i Qeqqata Kommunia, Siumut, Inuit Ataqatigiit og Atassut ikke genkende, understreger Gideon Lyberth.

- Under budgetseminaret beslutter vi flere byggeriprojekter og afsætter midler til flere tiltag. Det gælder for både Sisimiut og Maniitsoq samt bygderne. Her har samtlige partier mulighed for at fremkomme med forslag, og der sker også byggeri og udvikling i Maniitsoq og bygder, siger Gideon Lyberth.

Han understreger, at Maniitsoq er ligestillet med Sisimiut, og at det er politisk besluttet, at 1. viceborgmesteren skal sidde i Maniitsoq, og dermed være direkte linje til borgmesterkontoret i Sisimiut, hvis borgerens henvendelse rækker ud over 1. viceborgmesterens beføjelser.

Tilfredshedsundersøgelse på vej

15 år efter kommunesammenlægningerne skal der foretages en tilfredshedsundersøgelse af de nye kommunale strukturer.

Borgmester i Qeqqata Kommunia, Malik Berthelsen (S), oplyser til Sermitsiaq.AG, at kommunalbestyrelsen vil vente på resultaterne af tilfredshedsundersøgelserne som skal fremlægges i Inatsisartut til 2024. Det stemmer 1. viceborgmesteren i.

- Det er bemærkelsesværdigt, at tilfredshedsundersøgelsen skal gennemføres, selvom vi langt fra er i mål med målene af kommunesammenlægningen. Ikke desto mindre giver det ikke mening at vende tilbage til de oprindelige kommuner, når vi fortsat arbejder med at få mere politisk ansvar, siger Gideon Lyberth.

Forslaget om at ophæve Qeqqata Kommunia blev stemt ned af samarbejdsparterne i kommunen.