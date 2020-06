S-formandskandidaten Vivian Motzfeldt: Grønlandsk skal være magtsproget

Redaktionen Torsdag, 18. juni 2020 - 09:52

Avisen AG har mødt Vivian Motzfeldt for at høre, hvad hun går til valg på den 10. juli, når Siumut holder landsmøde, hvis ikke det bliver udskudt på grund af coronasituationen og lokalforeningernes krav om et fysisk møde.

Vivian Motzfeldt tager imod i sit nuværende formandskontor med de irgrønne endevægge.

Det er ikke en farve eller indretning, hun selv har valgt, men kan tilskrives en af de tidligere Inatsisartut-formænd.

- Jeg tror, det var Tuusi (Josef Motzfeldt, red.), siger hun.

Foran sig har Vivian Motzfeldt 8-10 orange, store post-it-sedler, hvor hun med håndskrevne noter har nedfældet det, hun gerne vil sige i løbet af den time, der er afsat til interviewet.

- Jeg har haft så travlt i den seneste tid, at jeg næsten ikke har haft tid til at forberede mig, siger hun.

Fem hovedemner

Da AG som det første stiller spørgsmålet om, hvad Vivian Motzfeldt går til valg på som den potentielt kommende formand for landets største parti, henviser hun til sin udmelding i januar i år. Her oplyste hun, at der var fem hovedemner, hun vil arbejde for: Et samlet folk, et ligeværdigt samfund, evaluering af kommunalreformen, en bedre udnyttelse af havressourcerne samt respekt for den grønlandske identitet.

Og nu hvor forårssamlingen er overstået, og COVID-19 ikke længere kaster helt så lange skygger over samfundet, glæder Vivian Motzfeldt sig over, at hun nu og de kommende uger frem til den 10. juli får lejlighed til at markere og uddybe sine standpunkter.

- Vi ved jo alle sammen, at vi i den foregående periode politisk har måttet drøfte helt andre emner. Det har derfor ikke været passende at komme med egne politiske mærkesager, da vi har satset på at skulle stå sammen under kampen på at forebygge at coronavirussen spredte sig. Derfor er tiden nu inde til, at jeg kan komme med mine egne mærkesager, siger hun.

Vivian Motzfeldt lægger fra start ikke skjul på, at det er det grønlandske sprog og de uuddannede unge, der fylder meget.

