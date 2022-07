Ryttere er blæst bagover af rød-hvid Champs-Élysées

Ritzau Mandag, 25. juli 2022 - 07:00

De stod overalt. I hjørnerne, i svingene. Hele vejen op ad begge langsider på den næsten to kilometer lange paradegade i Paris.



De danske Tour de France-tilskuere indtog søndag Champs-Élysées i en grad, som fik de danske ryttere til at måbe.



- Efter et par år, hvor det har været lidt mennesketomt på grund af corona, så var det helt ubeskriveligt med så mange danskere til stede. Det kommer til at stå som et af de store højdepunkter for mig, siger Christopher Juul-Jensen.



De mange tilrejsende nordfra ville være på første parket til sidste etape, da der blev skrevet dansk cykelhistorie med Jonas Vingegaard som samlet vinder af verdens største cykelløb.



- Det var ligesom at være i København igen. Der var danskere overalt, siger Andreas Kron.



- Jeg rullede op ad gaden til sidst sammen med Mikkel Honoré. Altså, vi blev jo alle hyldet som helte på grund af Jonas. Jeg er stolt af det publikum, der er her. Det har været en vild oplevelse, lyder det fra Tour-debutanten.



På en måde var den danske invasion i Paris en passende afslutning på en sommer, der igen har manifesteret Danmark som cykelsportsgal nation.



Der var enorme menneskemængder ved vejene i Danmark. Og man så danske flag til samtlige etaper i Frankrig.



- Jeg er faktisk ikke så overrasket. Jeg bor jo selv i Danmark og oplever på nærmeste hold, hvor meget cykelsporten fylder og betyder for danskerne, siger Christopher Juul-Jensen.



- Jeg blev stolt af den modtagelse, vi fik i Danmark. Jeg kunne mærke på mine udenlandske holdkammerater, at det overgik alle deres forventninger. Det var noget af det største, de alle sammen havde prøvet, fortæller den erfarne BikeExchange-mand.



De danske ryttere kvitterede for den fanatiske opbakning ved at levere den bedste danske Tour de France-præstation nogensinde.



Og især Vingegaards samlede sejr får hans danske kolleger til at bøje sig i respekt.



- Det er jo ikke, fordi Jonas er min holdkammerat. Det er bare ubeskriveligt stort, at en dansker har vundet Touren. Det er nærmest utroligt at tænke på, siger Christopher Juul-Jensen.



/ritzau/