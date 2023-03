Rystet efter afslag til ny døgninstitution: - Helt uvirkeligt

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 07. marts 2023 - 17:45

Udvalg for Anlæg og Miljø i Kommuneqarfik Sermersooq har afvist en indstilling fra forvaltningen om at give tilladelse til en døgninstitution til 6 til 7 drenge på adressen Kangillinnguit 1 i bydelen Nuussuaq.

Forvaltningen havde ellers indstillet ansøgningen til godkendelse, og afslaget ryster en af folkene bag døgninstitutionen - Kim Godtfredsen. Han er forstander på Aqisseq, som er den institution, der skulle bruge bygningen:

- Vi har en social katastrofe i gang her i landet, og der er rigtig mange børn på venteliste til et trygt hjem.

- Huset skal bruges til drenge, der er tvangsfjernet eller anbefalet til børnehjem, og vi kan fylde det hus med det samme. Det er rigtig ærgerligt for de drenge, der kunne have haft gavn af det, siger Kim Godtfredsen til Sermitsiaq.AG.

Bekymring for uro

Ifølge oplægget skulle forretningsmanden Morten Heilmann købe bygningen og leje den ud til døgninstitution. Morten Heilmann siger til Sermitsiaq.AG, at også han er forundret over beslutningen. Han peger på, at bygningen i lokalplanen allerede er udpeget til at rumme en institution, samt at bygningen allerede har rummet en døgninstution gennem de seneste 14 år ifølge Morten Heilmanns oplysninger.

I forhold til døgninstitutionen siger Kim Godtfredsen, at han er dybt uforstående overfor udvalgets beslutning. Han tolker beslutningen, som at udvalget har valgt at tage hensyn til de naboer i området, der har klaget over, at der skulle være institution.

Om den ansøgte døgninstitution Døgninstitutionen skal normeres til 6 til 7 drenge i alderen 12-14 år boende på stedet. Der vil være 10-12 ansatte med 2-4 ansatte arbejdende om dagen på skift og 2 om natten. Beboerne som alle passer en almindelig skolegang går til forskellige fritidsaktiviteter i byen med videre, som alle andre børn i denne aldersgruppe. Ansøger er MH Enterprises, der udlejer boliger, og selve institutionen vil blive drevet af Den selvejende døgninstitution Aqisseq. Kilde: Kommuneqarfik Sermersooq

Flere naboer har anført, at der ligger en institution for personer med psykiske udfordringer, hvortil politiet ofte må rykke ud. Naboerne er bange for, at døgninstitutionen vil give endnu mere uro.

Det vurderer kommunens forvaltning dog ikke, og Kim Godtfredsen forstår ikke indvendingerne:

- Jeg ved ikke, hvordan folk tænker, hvor skal vi have de drenge henne. Skal de bo ude på en ø, spørger Kim Godtfredsen.

I sin kortfattede begrundelse for afslaget skriver udvalget, at ansøgerne kan søge om en anden placering, men det er ikke sådan lige at gøre, lyder det fra forstanderen:

Svært at finde egnede steder

- Byen mangler boliger og arealer til bygge huse og selvfølgelig også til at placere børn. Lovgivningen kræver, at hvis vi skal leje hus skal der være høringer og så videre.

- Desuden skal det hus, vi lejer være godkendt til det formål. Der er mange ting, der skal være klar, før vi kan sige velkommen til drengene, siger Kim Godtfredsen.

Sagen bliver ifølge forstanderen endnu mere mystisk af, at bygningen allerede har huset en institution drevet af Selvstyret. Ifølge Kim Godtfredsen og Morten Heilmann havde kommunens forvaltning oplyst, at man ikke kunne finde arealtildelingen, og at bygningen derfor skulle igennem godkendelsesprocessen.

- Det er helt uvirkeligt, hvordan de kommet frem til den beslutning.

Sermitsiaq.AG arbejder på at få en kommentar til Kommuneqarfik Sermersooq til sagen,