Nu rykker Tanbreez

- Vi arbejder hårdt på at få alt på plads, så vi kan komme i gang, siger den nye CEO - administrerende direktør for Tanbreez Christopher Messina fra USA.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Før Messina blev administrerende direktør, var han strategisk rådgiver for Tanbreez i over fire år samt strategisk rådgiver for den amerikanske regering.

- Vi har i øjeblikket fokus på to ting. For det første endelig at få finansieringen på plads, for det andet at sikre, at alle papirer til Råstofdepartementet er i orden. Det forventer vi er på plads til sommer, siger han.

Departementchef i Råstofdepartementet Jørgen T. Hammmeken-Holm oplyser, at Tanbreez har fået udskudt deres deadline for Naalakkersuisuts godkendelse af deres udnyttelses- og nedlukningsplan samt sikkerhedsstillelse indtil ultimo 2023. Disse forhold skulle ellers have været godkendt inden 31. december 2022.

Men hvorfor tager det så lang tid? – I fik jo udnyttelsestilladelsen i 2020?

– Det finansielle marked har ikke været nemt at arbejde med. Især ikke i coronatiden. Og det har ikke gjort det nemmere for os, at Grønland er ved at få en ny råstoflov. Det betyder usikkerhed, og det kan finansmarkedet ikke lide. Så det har vi været nødt til at tale med vores finansieringskilder om, siger Messina.

