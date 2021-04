Rygter om kvoteændring manes i jorden

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 09. april 2021 - 04:31

Under valgkampen er medlemmer af KNAPK blevet urolige over, om deres organisation er medvirkende til at flytte 3000 tons fisk fra det kystnære til det udenskærs fiskeri.

Formanden for KNAPK, Henrik Sandgreen, har med baggrund i de vedvarende rygter og uroen blandt jollefiskerne bedt Departementet for Fiskeri om at komme med en klar melding.

-Nej, der er ingen planer om at flytte 3000 tons fra det kystnære til det udenskærs fiskeri, fastslår departementschef Jørgen Isak Olsen til Sermitsiaq.AG. Han ønsker ikke at forholde sig til, hvordan rygtet er opstået, men vil gerne medvirke til, at KNAPK får ro i egne rækker.

Sandgreen: Stop julelegene

I et debatindlæg fra Henrik Sandgreen, som blev udsendt før påske, sender KNAPK-formanden en mindre bandbulle i retning mod politikerne.

-Mange af kandidaterne har deltaget i Inatsisartut i mange år, alligevel er det alvorlig tyndt med ideer fra deres side med hensyn til fiskeriet, de fremadrettede muligheder og udfordringer og så videre, skriver Henrik Sandgreen, der afslutningsvis i sit lange indlæg mener, at der var flere eksempler på useriøse indlæg i den netop overståede valgkamp:

-Hjælp nu det kystnære fiskeri, der har det hårdt brug for. Lad være med at finde på nye julelege, lyder opfordringen fra fiskernes repræsentant til politikerne.