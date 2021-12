Ruth Heilmann udvalgt til stort maleri

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 28. december 2021 - 13:10

Det danske Folketings præsidie vil anerkende kvinder med betydning for dansk parlamentarisme.

Derfor får Præsidiet fremstillet et maleri med 30 udvalgte kvinder, som har haft betydning for kvinders demokratiske virke siden 1915.

Udover fremtrædende kvinder i Danmark er der også valgt to politikere fra Færøerne og Grønland. De to kvinder har ikke været medlem af Folketinget, men et historikerudvalg har vurderet, at de har spillet en væsentlig rolle i den demokratiske udvikling i rigsfællesskabet.

Grønlandske Ruth Heilmann er udvalgt, fordi hun var den første kvindelige parlamentsformand i rigsfællesskabet, oplyser Folketinget i en pressemeddelelse.

Ruth Heilmann var medlem af Siumut og blev formand for Inatsisartut i 2008. Ruth Heilmann har tidligere været borgmester i den daværende Maniitsoq Kommune, og har været medlem af både Inatsisartut samt Naalakkersuisut.

På tide at hædre dygtige kvinder

Fra Færøerne er Marita Petersen udvalgt, fordi hun var den første kvindelige regeringschef / lagmand i rigsfællesskabet.

Maleriet med de 30 kvinder skal hænge i det såkaldte Samtaleværelse, som Folketinget blandt andet bruger, når der er besøg af prominente udenlandske gæster og ved andre officielle begivenheder.

- I Præsidiet synes vi, det var på tide at hædre nogle af de dygtige kvinder, som har præget dansk politik de seneste 100 år. Med det nye maleri skaber vi en bedre kønsmæssig balance i udsmykningen af Samtaleværelset, hvor mændene er i overtal.

- Maleriet vil stå for eftertiden som et vidnesbyrd om kvinder, som har haft en særlig betydning for Folketingets virke, udtaler Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen.

Hele listen med de 30 udvalgte kvinder kan ses på Folketingets hjemmeside.