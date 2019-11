Rute til Store Malene afmærkes

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 01. november 2019 - 11:35

Ruten til toppen af det 722 meter høje bjerg, der troner over Nuuk-bydelen Qinngorput, er ved at blive afmærket tydeligere, så vandrere kan komme sikkert op til toppen.

Colourful Nuuk har taget initiativ til at afmærke ruten, for at øge sikkerheden for vandrere.

- Der er alt for mange redningsaktioner, og mange med dødeligt udfald, på Ukkusissaq (Store Malene, red.). Derfor har Colourful Nuuk sammen med relevante myndigheder og brugere besluttet at ruten til toppen af Ukkusissat skal afmærkes m ed stolper, lyder det fra Salik Hard, seniorprojektleder i Colourful Nuuk.

Starter torsdag

Afmærkningen startede torsdag, hvor EMJ Atcon udfører det praktiske med at bore huller og monterer stolperne. Politiet i Nuuk, brandvæsenet, vandrerforeningen Asimiu, Nuuk Adventours og Colourful Nuuk skal sammen beslutte de eksakte placeringer af de ti stolper, der skal sættes op.

- Vi vil i løbet af dagen vurdere, hvor mange af de stolper, der skal sættes op på dagen. Ukkusissaq er allerede dækket med sne, og vejen op er lidt ustabil, så det er usandsynligt, at arbejdet vil blive færdig på en dag, siger Salik Hard til Sermitsiaq.AG.

Salik Hard oplyser, at resten af de stolper vil blive placeret, når sneen for alvor er kommet, og at arbejdet vil være færdig før årets udgang.

Colourful Nuuk anslår, at projektet vil koste omkring 20.000 kroner i alt.