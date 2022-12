Russiske angreb rammer vandforsyning i alle dele af Kyiv

Ritzau Fredag, 16. december 2022 - 07:12

Kritisk infrastruktur i flere ukrainske byer er fredag morgen ramt eller ødelagt af russiske angreb. Det skriver nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

Ukraines luftforsvarssystem er gået i gang i hele landet, oplyser ukrainske embedsmænd.

I Kharkiv, regionen Odessa og i Vinnytsja er der ifølge Reuters tale om de mest omfattende missilangreb siden oktober.

Også i hovedstaden Kyiv meldes der om eksplosioner. Byens borgmester, Vitalij Klitschko, bekræfter, at Kyiv er blevet angrebet. Her er vandforsyningen blevet ramt.

- På grund af skader på energi-infrastrukturen er der forstyrrelser i vandforsyningen i alle områder af hovedstaden, siger Vitalij Klitschko i opslag på sociale medier.

Der er også strømafbrydelser flere steder. Det gælder Kharkiv, byen Poltova og flere områder af Kyiv. Også i den nordøstlige region Sumy meddeler guvernøren, at der er strømnedbrud fredag morgen som følge af angrebene.

Dele af jernbanenettet er ligeledes sat ud af drift, og det samme er Kyivs metroservice. Sidstnævnte for at sikre, at borgere kan søge ly i tunnelerne under jorden.

Rusland har udført adskillige bølger af missilangreb mod Ukraines infrastruktur - særligt har energisektoren været mål. Det har blandt andet medført flere strømafbrydelser på tværs af landet.

I den østlige by Kharkiv er der fredag hørt flere eksplosioner, skriver Reuters, der citerer unavngivne lokale embedsmænd for oplysningen. Samme kilder siger, at angrebene har ramt byens kritiske infrastruktur.

Kritisk infrastruktur er en generel beskrivelse af systemer, der er centrale for, at samfundet kan fungere.

Det drejer sig om strøm og energi til at sikre varme, lys og for eksempel hospitalers evne til at behandle patienter. Det kan også være systemer, der sikrer transport, kommunikation eller fødevareopbevaring.

Guvernøren i Mykolajiv-regionen i den sydlige del af Ukraine, Vitalij Kim, siger, at omkring 60 missiler var blevet set med kurs mod Ukraine tidligt fredag.

Det er uklart, hvor de præcist er slået ned. Men adskillige byer er altså blevet angrebet, og øjenvidner beretter om eksplosioner.

Kyrylo Tymosjenko, der er vicechef på det ukrainske præsidentkontor, oplyser, at en boligblok er blevet ramt i byen Kryvyj Rih i den centrale del af landet.

- Ignorer ikke luftalarmerne, bliv i beskyttelsesrummene, skriver Tymosjenko på beskedtjenesten Telegram.