Russisk naturgasterminal ved Østersøen er sat i stå efter brand

Ritzau Søndag, 21. januar 2024 - 15:46

Novatek ved Østersøen, der er et af Ruslands største naturgasanlæg, har suspenderet produktionen ved sin terminal efter en brand.

Branden er opstået på grund af "eksterne faktorer", oplyser selskabet.

Det kan dække over et droneangreb fra Ukraine.

Novatek er meget fåmælt om årsagen. Men det fastslår, at der ikke er nogen ofre, og at branden for øjeblikket er "lokaliseret".

- De teknologiske processer på Novatek-Ust-Luga er blevet stoppet, og et operationelt hovedkvarter er blevet etableret for at eliminere konsekvenserne. En skadevurdering vil blive udført senere, hedder det.

Novatek er Ruslands største producent af flydende naturgas.

Anlægget ligger cirka 170 kilometer vest for Sankt Petersborg.

Nyhedsbureauet Interfax-Ukraine citerer unavngivne kilder for at sige, at branden er et resultat af specialoperation udført af Ukraines efterretningstjeneste.

- Ust-Luga-olieterminalen i regionen Leningrad er et vigtigt anlæg for fjenden. Brændstof raffineres der, og noget heraf leveres til de russiske styrker, siger en kilde.

Flere russiske medier melder om, at der er blevet registreret droner i nærheden af anlægget, inden det brød i brand.

Det russiske medie Shot skriver, at det har talt med beboere i området, som siger, at de hørte lyden af droner, inden de kunne høre eksplosioner.

Fontanka, et medie som holder til i Sankt Petersborg, skriver, at to droner blev set flyve mod millionbyen, inden de første meldinger om branden i Novatek-anlægget ramte overskrifterne.

Baza er et andet russisk medie, som særligt er kendt for sine kilder inden for det russiske forsvar. Det har delt billeder på Telegram af, hvad det hævder er anlægget, som står i flammer.

Fredag ramte et droneangreb et oliedepot i den vestrussiske Brjansk-region. Den russiske regering har beskyldt Ukraine for at stå bag.

/ritzau/Reuters