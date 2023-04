Russisk milits trængt i Bakhmut: Uden våben må vi flygte eller dø

Ritzau Lørdag, 29. april 2023 - 15:38

Jevgenij Prigozjin, der leder den selvstændige russiske milits Wagnergruppen, truer med at trække sine kampsoldater væk fra den østukrainske by Bakhmut.

Han siger i et interview til den militære blogger Semjon Pegov, at de russiske styrker lider store tab. Det skyldes, at de mangler ammunition.

- Hver dag stabler vi tusindvis af lig, som vi lægger i kister og sender hjem, siger Prigozjin.

Han konstaterer, at tabene er fem gange større, end de behøver at være, på grund af for lidt ammunition.

Kampene om Bakhmut har stået på i mange måneder. Her har Wagnergruppen spillet en vigtig rolle på den russiske side.

Kun kontrol over lille del

Prigozjin har flere gange de seneste måneder hævdet, at hans milits har indtaget byen, der ligger i provinsen Donetsk.

Men de ukrainske styrker kæmper fortsat for at bevare kontrollen over byen. Men de har kun kontrol over en lille del i den vestlige del af byen.

Prigozjin siger i lørdagens interview, at han har skrevet til Ruslands forsvarsminister, Sergej Sjojgu, og bedt om nye forsyninger så hurtigt som muligt.

- Hvis ikke vores underskud af ammunition rettes op, så er vi tvunget til - for ikke senere at flygte som kujonagtige rotter - enten at trække os tilbage eller dø, siger han.

Stor brand i Sevastopol

Militslederen siger, at det er sandsynligt, at han kan blive tvunget til at trække nogle af sin styrker tilbage. Men han advarer om, at det kan betyde, at fronten et eller andet sted vil kollapse.

Tidligere lørdag brød en brændstoftank i havnebyen Sevastopol på den russiskbesatte halvø Krim. Den lokale guvernør sagde, at det formentlig skyldtes et ukrainsk droneangreb. Ingen meldes døde eller sårede.

Branden blev slukket i løbet af eftermiddagen, men der er modstridende meldinger om omfanget.

Ukraines militære efterretningstjeneste siger, at 10 olietanke er ødelagt. Men uden at sige, at den ukrainske regering står bag. Ukraines har tidligere valgt at være tavs om operationer, som regeringen og hæren står bag.

Ukraine fastholder, at det vil tilbageerobre Krim, som Rusland annekterede i 2014.