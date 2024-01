Russisk militærfly styrter ned - alle om bord meldes dræbt

Video Obtained By Reuters/Reuters/Ritzau Scanpix

Ritzau Onsdag, 24. januar 2024 - 09:45

Et russisk militærfly af typen Il-76 med 74 personer om bord er onsdag styrtet ned i Belgorod-regionen i Rusland tæt på grænsen til Ukraine.

Det oplyser Ruslands forsvarsministerium, skriver det russiske nyhedsbureau Ria ifølge Reuters.

Om bord var angiveligt 65 ukrainske krigsfanger og yderligere ni personer.

Alle ombordværende er omkommet, oplyser Belgorod-regionens guvernør, Vjatjeslav Gladkov, ifølge Reuters.

De ukrainske krigsfanger var ifølge det russiske nyhedsbureau Tass på vej til Belgorod i forbindelse med en fangeudveksling.

De var sammen med seks besætningsmedlemmer og yderligere tre personer, som eskorterede fangerne.

Ruslands udenrigsministerium beskylder Ukraine for at have skudt transportflyet ned. Der er tale om en "barbarisk terrorhandling", lyder det i en udtalelse fra ministeriet ifølge Tass.

Styret i Ukraine har ikke endnu kommenteret flystyrtet. Det er således hverken bekræftet, at der var ukrainske krigsfanger om bord, eller at Ukraines militær fik flyet til at forulykke.

Flyet styrtede cirka klokken 09.00 dansk tid. Efterfølgende blev en efterforskningshed fra det russiske flyvevåben fløjet til ulykkesstedet for at undersøge årsagen til styrtet.

Guvernøren i Belgorod-regionen oplyser ifølge nyhedsbureauet AFP, at flyet styrtede ned i Korotjansky-distriktet.

Distriktet ligger nordøst for byen Belgorod.

Il-76 er et militært transportfly, der er udviklet til at fragte soldater, gods, militært udstyr og våben.

På almindelige flyvninger er der fem besætningsmedlemmer om bord, skriver Reuters. Flyet har plads til 90 passagerer.

Belgorod-regionen grænser op til Ukraine og er flere gange i de seneste måneder blevet angrebet fra Ukraine.

Et missilangreb kort før nytår kostede 25 personer livet.

Efterfølgende meddelte de russiske myndigheder, at de ville iværksætte en evakuering af børn fra Belgorod på grund af risikoen for ukrainske angreb.

Foreløbig er der dog ingen oplysninger om, hvorvidt et angreb kan have forårsaget flystyrtet onsdag.

/ritzau/