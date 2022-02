Russisk ambassadør: Fred i Arktis

Redaktionen Lørdag, 19. februar 2022 - 12:31

Rusland er bekymret over den kommende dansk-amerikanske forsvarsaftale, men ønsker ikke at trække Arktis-kortet, selv om russerne frygter, at aftalen også kan omfatte Færøerne og Grønland.

Det siger Ruslands ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, til avisen Sermitsiaq.

- Den kommende dansk-amerikanske forsvarsaftale lægger op til muligheden for stationering af amerikanske tropper og oplagring af våben i Danmark, samt brug af dansk infrastruktur for amerikanske militærfly og skibe. I den forbindelse har den danske regering også annonceret, at der skal være en tilsvarende dialog med Grønland og Færøerne.

- USA har gennem de seneste år vist interesse for muligheden for at bruge havne og flyvepladser på Grønland til militære formål. Samtidig har både Washington og København i den aktuelle situation ført en politik, hvor Rusland anses som en modstander og en trussel mod sikkerheden.

Kilde til bekymring

- Mit land er interesseret i at opretholde stabilitet og fred i den arktiske region, at udvikle samarbejde og tillid med alle nabolande. I den forbindelse er uklarhed omkring den mulige udvidelse af denne aftale til Grønlands territorium en kilde til bekymring.

