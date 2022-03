Russere har optrappet offensiv mod havnebyen Mariupol

Ritzau Fredag, 18. marts 2022 - 07:05

Russisk militær og styrker fra separatistområderne i Donetsk strammer grebet om den belejrede by Mariupol, rapporterer russiske medier fredag. Der er meldinger om kampe i byens centrum.

- I Mariupol er enheder fra Folkerepublikken Donetsk med støtte fra Ruslands væbnede styrker ved at stramme grebet om nationalisterne i byens centrum, siger det russiske forsvarsministeriums talsmand, Igor Konasjenkov, fredag.

Der er over 350.000 mennesker i den belejrede by.

Forsvarsministeriet i Moskva hævder, at de russiske soldater med støtte fra enheder fra løsrivelsesregionen Luhansk har befriet over 90 procent af Luhansks territorium.

Moskva anerkendte de to løsrivelsesrepublikker Luhansk og Donetsk som uafhængige republikker den 21. februar.

I Mariupol fortsætter redningsmandskab med at søge efter dræbte og sårede i murbrokkerne af et teater, som blev bombet onsdag.

Teateret i Mariupol fungerede forinden i dagevis som tilflugtssted for et stort antal civile. En dag før bombeangrebet forlod den 38-årige kvinde Kate teatret sammen med sin teenagesøn, efter at have opholdt sig i dets kælder i ti dage sammen med mange andre af byens indbyggere.

- Vi vidste, at vi blev nødt til at flygte, fordi noget frygteligt skulle til at ske, siger hun til BBC.

Tv-billeder fra den østukrainske havneby viste onsdag det smadrede teater stå i røg og flammer efter et formodet luftangreb.

Russiske styrker afviser at have bombarderet teateret.

Kate og hendes søn fik et lift ud af Mariupol af en familie på fire. Bilen var en del af en konvoj på cirka 2000 biler, der forlod byen tirsdag.