Ruslands-ekspert: Putin ønsker ikke frit Grønland

Redaktionen Onsdag, 19. juli 2023 - 08:55

Arktis er ekstremt vigtigt for Rusland. Og dermed er Grønland også af største interesse for den arktiske supermagt. Det skriver avisen AG denne uge.

Om Jørgen Meedom Staun Jørgen Meedom Staun, er tidligere Ruslandskorrespondent for Berlingske, og nu forsker og lektor på Forsvarsakademiet. Han underviser i russisk strategisk kultur og Ruslands politik i Arktis. Han holder 14. september foredrag i Det Grønlandske Selskab på GEUS i København.

Betyder det, at Grønland risikerer at blive mere inddraget i konflikten mellem NATO og Rusland som følge af Ukraine-krigen? Hvad er den aktuelle trussel mod Grønland?

- Som situationen er lige nu, ønsker Rusland for alt i verden at bevare status quo og lavspænding i Grønland og Arktis generelt. Rusland ønsker ikke et selvstændigt Grønland. For det vil betyde, at USA reelt sætter sig på Grønland og begynder at opruste, hvis USA finder det nødvendigt, mener Jørgen Meedom Staun, specialist i Rusland, lektor og ph.d. på Forsvarsakademiet.

Men det betyder langt fra, at der ingen trusler lurer i den aktuelle konflikt. Søkablerne gør Grønland sårbar. De er stort set ubevogtede.

Reelt ved forsvaret ikke, om der befinder sig russiske atombevæbnede ubåde i grønlandsk farvand, påpeger Jørgen Meedom Staun.

Atombevæbnede ubåde

Op mod halvdelen af det russiske statsbudget er finansieret af olie og gas og relaterede produkter, hovedsageligt fra Arktis. 2/3 af de søbaserede atomvåben er under Nordflådens kommando, oplyser Staun.

Samtidig forventes Rusland ifølge seniorforsker Flemming Splidsboel, Dansk Institut for internationale Studier, at skubbe en større del af sin flåde mod Arktis, fordi der med Sverige og Finlands medlemskab af NATO bliver mindre råderum i Østersøen til russiske krigsskibe.

Læs meget mere i denne uges udgave af AG. Få adgang her: