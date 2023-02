Rusland: Kina går ind i arktisk mineprojekt

Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs

Thomas Munk Veirum Mandag, 06. februar 2023 - 17:51

Mens en lang række vestlige virksomheder har forladt Rusland som følge af krigen i Ukraine, forholder det sig modsat med kinesiske China Communications and Construction Company.

Selskabet har for nyligt indgået kontrakt med russiske Russian Titanium Resources (Rustitan) om at udvikle en stor forekomst af titanium i den russiske del af Arktis, skriver det norske medie High North News.

Virker navnet China Communications and Construction Company (CCCC) bekendt, kan det skyldes, at selskabet i 2019 var inviteret til at afgive bud på opførelse af de nye lufthavne i Nuuk og Ilulissat. CCCC trak sig dog fra processen.

Ifølge High North News er aftalen mellem Rustitan og CCCC et udtryk for fortsat kinesisk interesse i russiske naturressourcer, hvor Kina i øjeblikket også modtager råolie og flydende gas fra Rusland.

Udover udvinding af titanium omfatter samarbejde mellem de to virksomheder også en relateret infrastrukturudvikling med udvidelse af den arktiske dybvandshavn - Indiga - samt konstruktion af Sosnogorsk-Indiga jernbaneforbindelse.

I begyndelsen af januar vurderede Forsvarets Efterretningstjeneste i sin årlige analyse, at det anspændte forhold mellem Vesten og Rusland kan føre til, at Kina vil få større indflydelse i Arktis. Det skyldes, at krigen har indsnævret Ruslands muligheder for at tiltrække investeringer fra andre lande.