Rusland udvider sanktioner: Tre grønlændere er ramt

Nina-Vivi Møller Andersen Lørdag, 30. april 2022 - 10:28

Opdateret klokken 11.40... Naalakkersuisoq for udenrigsanliggender kommenterer på sagen.

Rusland har nu valgt at udvide deres sanktioner, som rammer både Island, Norge, Grønland og Færøerne.

Der er sanktioner mod tre repræsentanter fra Grønland, som nu forbydes at komme ind i Rusland.

- En række parlamentarikere, regeringsmedlemmer og repræsentanter for erhvervslivet og akademiske samfund og medierne, såvel som visse offentlige personer, der aktivt promoverer anti-russisk retorik og deltager i at udforme og udføre politik rettet mod vores land, er blevet placeret på den gensidige Russisk sortliste. Det skriver Ruslands udenrigsministerie på deres hjemmeside.

Rusland skriver ikke, hvem der er tale om. Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender, Vivian Motzfeldt oplyser, at de som os ikke ved hvem sanktionerne gælder for.

- Vi ved lige så meget som I gør. Vi ved ikke, hvem sanktionerne gælder for og vi kan kun konstaterer at det er tilfældet. Rusland svarer igen mod sanktionerne fra andre lande og selvfølgelig er situationen meget trist og alvorlig. Arbejde i Arktisk Råd er sat på pause og derfor er det også svært at føre en god dialog med andre lande i Arktis, dette er også trist for alle, siger Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender, Vivian Motzfeldt (S) til Sermitsiaq.AG.

31 sat på den sorteliste

Rusland oplyser, at man har taget modforanstaltninger mod ni repræsentanter for Island, 16 repræsentanter for Norge, tre repræsentanter for Grønland og tre repræsentanter for Færøerne.

Dette sker i forbindelse med, at Island, Norge Grønland og Færøerne har tilsluttet sig til EU’s anti-russiske sanktioner, som omfatter personlige restriktioner mod russiske embedsmænd.