Rusland suspenderer aftale med USA om atomnedrustning

Ritzau Onsdag, 22. februar 2023 - 07:01

Præsident Vladimir Putin varslede det allerede under sin timelange tale til den russiske befolkning tirsdag.

Og onsdag formiddag har Dumaen, der er underhuset i det russiske parlament, så stemt for at suspendere Ruslands deltagelse i atomnedrustningsaftalen New Start.

Atomaftalen indgik Rusland med USA tilbage i 2010.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Der er ikke tale om, at Rusland trækker sig endegyldigt fra aftalen. Der er dermed mulighed for, at landet kan genindtræde i aftalen.

Medvedev: Vil have stor genklang

Føderationsrådet, der er det russiske overhus, ventes også at stemme om Ruslands engagement i aftalen. Det sker onsdag eftermiddag.

Beslutningen om at suspendere sin deltagelse i aftalen er ifølge Rusland en reaktion på, at USA og forsvarsalliancen Nato teknisk set har erklæret krig mod Rusland.

Det siger Dmitrij Medvedev, der er Ruslands tidligere præsident og nu viceformand for landets sikkerhedsråd.

- Denne beslutning blev påtvunget os af den krig, som USA og andre NATO-lande har erklæret mod vores land.

- Det vil have stor genklang i verden som helhed og i særdeleshed i USA, siger Medvedev via beskedtjenesten Telegram ifølge Reuters.

Skulle begrænse antallet af atomsprænghoveder

Samtidig opfordrer han til, at Frankrigs og Storbritanniens beholdninger af atomvåben bliver inkluderet i fremtidige nedrustningsaftaler mellem Rusland og Vesten.

New Start begrænser antallet af atomsprænghoveder, som USA og Rusland må have i deres beholdninger. Aftalen tillader de to lande at være i besiddelse af 1550 strategiske atomsprænghoveder, som er klar til brug.

Det russiske forsvarsministerium meddelte tirsdag aften, at Rusland fortsat vil overholde de grænser, som aftalen har opstillet for antallet af våben. Men denne beslutning kan omgøres på et senere tidspunkt, lød det.

Det er dermed uklart, hvilken praktisk betydning den russiske suspendering af aftalen umiddelbart har.