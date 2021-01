Rusland vil øge samarbejdet med Grønland 

redaktionen Lørdag, 23. januar 2021 - 15:03

Spørgsmålene til den russiske ambassadør i København Vladimir Barbin er sendt på mail og ambassadøren svarede ligeledes på mail, så det var ikke muligt at stille opfølgende spørgsmål på svarene, skriver avisen Sermitsiaq.

Hvorfor vil Rusland gerne samarbejde yderligere med Grønland?

– Rusland er af den opfattelse, at det kun er muligt at sikre velfærd og velbefindende i Arktis gennem brede internationale samarbejder. Som et resultat heraf er der en stærk interesse for at knytte bånd og skabe forbindelser med Grønland og derigennem øge interaktionen og den bæredygtige udvikling i vores fælles arktiske region. Etableringen af stillingen som Ruslands honorære konsul i Nuuk har til formål at understøtte denne udvikling.

– Rusland og Grønland samarbejder allerede inden for fiskeriet. ”Polar Seafood”- koncernen drager nytte af det russiske marked og fremmer derigennem russisk-grønlandske bånd. Rusland er taknemmelig for, at mr. Brøns har sagt ja til at blive honorær konsul for Rusland i Grønland.

Er Rusland interesseret i at samarbejde med Grønland om råstoffer?

– Der er for øjeblikket ikke nogle fælles projekter for udvikling af mineralressourcer i Grønland. Der skal stadig arbejdes på at øge bevidstheden blandt russiske virksomheder om mulighederne inden for dette område.

