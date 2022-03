Rusland lover at stoppe invasion straks ved opfyldte krav

Ritzaus Bureau Mandag, 07. marts 2022 - 13:13

Rusland har mandag tydeliggjort sine krav for at stoppe militære handlinger i Ukraine.

Dmitrij Peskov, talsmand for det russiske præsidentkontor, siger, at Rusland er klar til "når som helst" at stoppe militære handlinger, når Ukraine imødekommer kravene.

Rusland har en lang række krav. Ukraine skal stoppe militære handlinger og ændre sin forfatning til at udvise neutralitet. Derudover skal Ukraine anerkende Krim som russisk territorium. Rusland overtog Krim med magt i 2014.

Samtidig skal udbryderrepublikkerne i det østlige Ukraine - Donetsk og Luhansk - anerkendes som selvstændige områder.

Omtaler invasion som "særlig militæroperation"

Peskovs udtalelser er blandt de hidtil mest eksplicitte russiske meldinger om krav for at stoppe krigen.

Ifølge Peskov kender Ukraine de russiske krav.

- Og de har fået at vide, at alt dette kan stoppe på et øjeblik, siger han.

Talsmanden hævder, at Rusland ikke har planer om at vinde territorium i Ukraine.

Rusland invaderede Ukraine 24. februar. Ifølge Rusland er der ikke tale om krig eller invasion. Landet udfører en "særlig militæroperation", lyder den officielle forklaring.

Forhandlinger i Tyrkiet torsdag

Tyrkiet skal torsdag være vært for nye forhandlinger mellem Rusland og Ukraine. Udenrigsministre fra de to parter og Tyrkiet skal torsdag mødes i Tyrkiet.

Tyrkiet har flere gang tilbudt at mægle under konflikten.

Tyrkiet er medlem af forsvarsalliancen Nato og allieret med Ukraine. Landet forsøger dog samtidig at opretholde sit godt forholde med Rusland. Tyrkiet er stærkt afhængig af handel med Rusland.

Mandag er der også varslet forhandlinger mellem Ukraine og Rusland. De er sat til at begynde klokken 15 dansk tid.