Rusland vil hjælpe Nordkorea med at bygge satellitter

Ritzaus Bureau Onsdag, 13. september 2023 - 07:12

Ruslands præsident, Vladimir Putin, siger onsdag, at Rusland er klar til at hjælpe Nordkorea med at bygge satellitter. Det skriver Reuters.

- Det er derfor, vi er kommet. Den nordkoreanske leder viser stor interesse i raketteknologi, og de prøver at udvikle deres tilstedeværelse i rummet, siger Putin.

Adspurgt til hvorvidt de to statsledere kommer til at diskutere våbenforsyning til deres møde, lyder Putins svar, at man vil diskutere "alle emnerne".

- Vi vil tale om alle emnerne. Uden hastværk. Der er tid, siger han.

Frygter våben-bidrag til krigen i Ukraine

Vesten frygter, at Kim Jong-un vil love at bidrage med våben til den russiske hærs indsats i Ukraine.

Vladimir Putin og den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, er onsdag eftermiddag lokal tid ankommet til rumaffyringsstationen Kosmodrom Vostotsjnyj i det østlige Rusland.

Turen til Rusland er Kim Jong-uns første i næsten fire år. Det er desuden hans første udlandsbesøg, siden coronapandemien tog sit greb om verden og fik en lang række lande til at lukke deres grænser.

To tidligere fiaskoer

I august slog Nordkoreas opsendelse af en militær overvågningssatellit for anden gang fejl. Det er uklart, præcis hvad der skete, men ifølge Nordkoreas rumfartsorganisation var der ikke tale om et alvorligt problem.

Det skete også i maj, at en nordkoreansk opsendelse endte i fiasko. Her styrtede raketten ned i Det Gule Hav.

Opsendelsen blev i første omgang rapporteret som en mulig missilaffyring. Fra Japan lød det, at Nordkorea havde affyret, hvad der "kunne være et ballistisk missil".

Ifølge det statslige nordkoreanske nyhedsbureau KCNA finder Kim Jong-uns besøg i Rusland sted for at genopfriske forholdet mellem Rusland og Nordkorea til et "friskt og højere niveau".