Rusland fortsætter angreb på Ukraines våbenfabrikker

Ritzau / AFP Lørdag, 16. april 2022 - 14:31

En eksplosion rystede tidligt lørdag en forstad til Kyiv. Ifølge det franske nyhedsbureau AFP var målet for angrebet øjensynligt en ukrainsk våbenfabrik.

Borgmesteren i Kyiv, Vitali Klitschko, siger, at redningsmandskab er sendt til området Darnyrskyj i forstæderne, der blev ramt af en eksplosion.

En AFP-journalist i den ukrainske hovedstad siger, at det var en militær våbenfabrik, som blev ramt. Det sker dagen efter, at russerne fredag angreb Vizar-fabrikken i Kyiv, som fremstiller og reparerer antiluftskyts og andre former for missiler.

Det russiske forsvarsministerium siger, at det vil intensivere angreb på den ukrainske hovedstad Kyiv. Det sker, efter at Ukraine ifølge russerne har angrebet mål på russisk territorium.

- Et langtrækkende høj-præcisions missil har ødelagt produktionsbygninger på et våbenfabriksanlæg i Kyiv, hedder det i en erklæring på Telegram fra det russiske forsvarsministerium lørdag.

De russiske angreb på den ukrainske våbenproduktion sker på et tidspunkt, hvor vestlige lande har besluttet at øge våbenleverancer til Ukraine.

BBC rapporterer lørdag, at Rusland har advaret USA og dets allierede om, at våbenleverancer til Ukraine det kan få "uforudsigelige følger" uden at uddybe, hvad der ligger i det. Ifølge BBC siger russerne yderligere, at våbenstøtten til Ukraine er "benzin på bålet".

Ukrainerne beder indtrængende tyskerne om at sende tunge våben som kampvogne, helikoptere og fly.

Forbundskansler Olaf Scholz er flere gange blevet kritiseret for ikke at gøre nok for at støtte Ukraine under den russiske invasion, men den tyske regering besluttede fredag, at den vil frigive over en milliard euro i militærstøtte til Ukraine.

I alt vil Tyskland øge sin internationale støtte til forsvarssektoren med to milliarder euro, hvoraf størstedelen går til Ukraine.

Den tyske justitsminister, Marco Buschmann fra det liberale FDP, siger til avisen Welt am Sonntag, at leveringer af våben ikke er en indtræden i krig i henhold til international love.

- Så hvis Ukraine legitimt handler i selvforsvar, så kan det at støtte landet med våben ikke medføre, at man er en part i krigen, siger han.

Også EU-lande som Polen og de baltiske lande har kritiseret Tyskland for ikke at støtte Ukraine nok.

/ritzau/AFP