Rusland forsøger igen at komme ind i FN's Menneskerettighedsråd

Ritzaus Bureau Tirsdag, 26. september 2023 - 07:01

Efter at være blevet udelukket fra FN's Menneskerettighedsråd gør Rusland nu et forsøg på at komme ind igen.

Det skriver britiske BBC, der er i besiddelse af en russisk hensigtserklæring, som er i omløb mellem FN-lande.

I erklæringen beder Rusland, som i 2022 blev stemt ud af rådet efter invasionen af Ukraine, om støtte til igen at komme ind.

En afstemning skal finde sted 10. oktober om to pladser i rådet til central- og østeuropæiske lande.

Her konkurrerer Rusland med Albanien og Bulgarien om pladserne.

Diplomater, der ikke står frem med navn, udtaler til BBC, at Rusland forsøger at overbevise mindre lande om at stemme for Rusland med aftaler om korn og våben.

De siger ifølge mediet, at det derfor ikke er utænkeligt, at Rusland kommer ind i rådet igen i en afstemning, der ifølge BBC kan ses som en "afgørende test af Ruslands internationale omdømme".

I hensigtserklæringen lover Rusland "passende løsninger på menneskerettighedsspørgsmål".

Samtidig ønsker Rusland at stoppe rådet i at blive "et instrument, som tjener én landegruppes politiske ønsker".

BBC har henvendt sig til den russiske FN-mission for at få en kommentar.

FN's Menneskerettighedsråd (UNHRC) blev grundlagt i 2006, hvor det erstattede FN's Menneskerettighedskommission.

Rådet består af 47 af FN's medlemsstater. De bliver udpeget af FN's Generalforsamling for tre år ad gangen.

I april sidste år stemte 93 lande for at suspendere Rusland fra rådet. Rådet ligger i Genève i Schweiz og samles minimum tre gange om året.

Mandag fremlagde FN-efterforskere resultater af undersøgelser af menneskerettighedssituationen i Ukraine for rådet.

Her blev der meldt om yderligere beviser om tortur i en høring, som Rusland valgte ikke at tage del i.

Kommissionen, som leder efterforskningen, har udtalt, at Rusland måske har gjort sig skyldig i forbrydelser mod menneskeheden i Ukraine.