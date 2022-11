Rusland flytter dømt basketspiller fra USA til straffekoloni

Ritzau Onsdag, 09. november 2022 - 07:17

Brittney Griner er ved at blive flyttet til en straffekoloni i Rusland.

Det oplyser den amerikanske basketballspillers advokater onsdag ifølge nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

Griner blev i august idømt ni års fængsel, efter at hun i februar blev anholdt i en lufthavn i Moskva for besiddelse af cannabisolie.

Hun mangler fortsat at afsone omkring otte år af sin dom.

Griners advokater ved endnu ikke, hvor hun bliver flyttet hen, men de forventer at blive informeret, når hun når frem. Det kan tage op til to uger, før det står klart, hvor hun befinder sig.

Nyheden skaber vrede i USA.

- Hvert minut, Brittney Griner uretmæssigt tilbringer i fangenskab i Rusland, er et minut for meget, siger pressesekretær fra Det Hvide Hus Karine Jean-Pierre.

- Mens regeringen arbejder utrætteligt på at få hende løsladt, har præsidenten instrueret regeringen i at arbejde for at forbedre behandlingen af hende og de forhold, hun skal leve under i en straffekoloni, lyder det.

Griner har været i Rusland mange gange de seneste år.

Ud over at spille for amerikanske Phoenix Mercury i WNBA har hun også tørnet ud for russiske UMMC Ekaterinburg. Det har hun gjort siden 2014.

Den dobbelte OL-guldvinder fik sin straf 4. august, efter at hun havde erkendt at have bragt det ulovlige stof ind i landet. 11 dage senere ankede hun dommen, men her fik hun ikke medhold.

Adskillige medier har berettet, at USA har foreslået en fangeudveksling, som også inkluderer den tidligere soldat Paul Whelan, der sidder fængslet for spionage.

Landene er endnu ikke nået til enighed.

Rusland ønsker ifølge CNN en tidligere russisk efterretningsofficer ved navn Vadim Krasikov og våbensmugleren Viktor Bout som en del af aftalen.

Krasikov blev i december sidste år ved en tysk domstol kendt skyldig i at have dræbt en tjetjensk separatist i Berlin i 2019. Han er derfor også fængslet i Tyskland, hvilket kan skabe problemer for udvekslingen.