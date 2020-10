Rusland anmoder om konsul i Grønland

RITZAU, Thomas Veirum Fredag, 09. oktober 2020 - 10:47

Rusland har anmodet den danske regering om tilladelse til at udpege en honorær konsul i Grønland, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det siger Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, på et pressemøde.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) er fredag på besøg i Moskva.

Ifølge DR skulle Sergej Lavrov have sagt, at han har fået en positiv tilkendegivelse på det russiske ønske om et konsulat i Grønland.

Jeppe Kofod kommenterede dog ikke det russiske ønske over for pressen, skriver DR.

Sparsomt med oplysninger

Derudover er det sparsomt med oplysninger om sagen.

På fredagens møde i Moskva skal de to udenrigsministre blandt andet drøfte sikkerhed i Østersøen og Arktis samt situationen i Hviderusland.

Det arktiske område har stor geopolitisk betydning for ikke kun Rusland, men også for blandt andet Kina og USA.

Tidligere i år åbnede USA et konsulat i Nuuk for første gang i årtier for at styrke forbindelsen til Grønland.

Ifølge Naalakkersuisuts hjemmeside har Island og USA konsulater i Nuuk. I alt har 14 andre lande udpeget honorær konsuler i Grønland. Der drejer sig om eksempelvis Canada, Frankrig og Norge.