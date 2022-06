Rusland åbner korridor for korneksport fra Ukraine

Ritzau Torsdag, 30. juni 2022 - 07:44

Rusland har forladt Zmiinyi-øen - Slangeøen - i Sortehavet for at demonstrere, at der er åbnet korridor for korneksport fra Ukraine. Det oplyser det russiske forsvarsministerium.

I Ukraine bekræfter præsidentkontoret, at russiske soldater er trukket tilbage fra Slangeøen.

Russerne besatte Slangeøen den dag, hvor de indledte invasionen. Øen blev kendt i hele verden, da ukrainske grænsevagter på øen afviste at overgive sig, da de stod over for et russisk krigsskib.

Et fragtskib med 7000 ton korn forlod torsdag formiddag en ukrainsk havn, sagde prorussiske embedsmænd ifølge AFP.

Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, lovede onsdag FN's generalsekretær, António Guterres, at Rusland vil samarbejde med FN for at undgå en global fødevarekrise.

I erklæringen fra Lavrov blev der dog ikke afgivet nogle konkrete løfter.

I sidste uge forlod et tyrkisk fragtskib den ukrainske havneby Mariupol. Det skete, efter at Tyrkiet havde ført "konstruktive" forhandlinger med Rusland om korneksport fra Ukraine.

Den russiske invasion af nabolandet Ukraine sidst i februar skabte store forstyrrelser i kornleverancerne til de internationale markeder. Det har tvunget priserne på fødevarer i vejret, og der truer nu sultkatastrofer og hungersnød i en række lande, som er stærkt afhængige af ukrainsk korn

Landbrugslandet Ukraine var engang kendt som "Sovjetunionens kornkammer". Siden Ruslands invasion har det desperat forsøgt at eksportere store mængder af korn via veje, floder og jernbaner for at dæmpe en krise med stigende madpriser mange steder på grund af kornmangel.

Vestlige ledere, heriblandt Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, har indtrængende opfordret Rusland om at lempe den globale fødevarekrise ved at gøre det muligt at eksportere korn fra blokerede ukrainske havne.

Fødevarekrisen var et af de store emner på G7-topmødet i Bayern i sidste weekend.

FN's Flygtningeorganisation, UNHCR, har advaret om, at fødevarekrisen vil tvinge mange flere af verdens fattige på flugt.