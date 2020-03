Rundspørge: Hjælpepakke redder os

Thomas Munk Veirum Mandag, 30. marts 2020 - 07:31

Turister, der strømmede ud af landet uden at nye kom til, aflysninger i massevis og masser af regninger og lønninger at betale.

Turistindustrien var blandt de brancher, der hurtigst blev ramt særdeles hårdt af coronakrisen, og flere erhvervsdrivende fortæller, at hjælpepakkerne fra Naalakkersuisut og Danmark falder på et meget tørt sted.

Arctic Wildlife Adventures driver blandt andet en fiskecamp nær Maniitsoq.

Arctic Wildlife Adventure: Uden hjælp gik vi konkurs

- Min virksomhed var gået ned, hvis ikke vi havde fået hjælpepakkerne. Det er der ingen tvivl om. Så havde jeg været nødt til at sælge alt. Nu håber jeg meget på, at vi kan fortsætte, lyder det fra Karl Davidsen fra Arctic Wildlife Adventure.

Han har søgt om støtte til at dække hans faste omkostninger under krisen. Han har ikke fået tilsagn om støtte endnu, men han håber på at få det. Hans fiskecamp er nemlig gået fra at være fuldt booket hele sommeren til at stort set alle kunder har annulleret deres tur:

- Der er et par stykker, der stadig tror på, at de kan komme, men langt de fleste har aflyst. Selvom vi har sagt, at vi kan prøve at se tiden an, for vi har det jo ikke så slemt her i Grønland. Men de er hårdt ramt i Europa og USA, og det er der, vores gæster kommer fra, siger Karl Davidsen.

Hotel Qaqortoq

Hotel Qaqortoq: Tyve medarbejdere sendt hjem

I Sydgrønland på Hotel Qaqortoq har direktør Jim Riis sendt omkring 20 medarbejdere hjem på fuld løn:

- Jeg er glad for, at Selvstyret har valgt, at vi står sammen i den her situation. Jeg har søgt om lønkompensation til mine medarbejdere, og andre behov har jeg ikke lige nu. Selvfølgelig løber jeg på et tidspunkt tør for penge, hvis det her fortsætter, men indtil videre går det, siger Jim Riis.

Han forklarer, at han har været hurtig til at lave aftaler med kreditorer og samarbejdspartnere om udskydelse af betalinger. Hotel Qaqortoq er nemlig lukket fuldstændigt, og der kommer ikke en krone i kassen i øjeblikket.

- Det har været enorm vel vilje til at samarbejde om det her, siger Jim Riis, der understreger, at han bakker 100 procent om de tiltag Selvstyret har taget for at bremse coronavirussen, selvom det gør ondt på hans forretning.

Arctic Dream er gået fra udsigten til at rekord år til en lurende katastrofe, fortæller indehaver Lars Anker Møller.

Arctic Dream mister omsætning for 750.000 kroner

I Østgrønland beretter ejer af Arctic Dream, Lars Anker Møller, om en uset hård nedtur:

- Første januar havde vi lige så mange bestillinger for 2020, som vi nåede at få i hele 2019, så vi stod over for et rekordår. Nu er det fuldstændig smadret, siger Lars Anker Møller.

Han har søgt om at få dækket nogle af hans virksomheds faste udgifter, og han har også søgt om lønkompensation til én medarbejder:

- Det er stort, at vi ikke bare er overladt til os selv, siger Lars Anker Møller og fortsætter:

- Nogen spørger om, hvorfor vi virksomheder skal have hjælp. Til det vil jeg bare sige, at min virksomhed er sund, men jeg har allerede mistet 750.000 kroner i omsætning. Hvis det her fortsætter ind i sommeren, hvor jeg omsætter for omkring tre millioner kroner og har mange folk ansat, så bliver det en katastrofe.