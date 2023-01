Rundspørge om fiskeri: Vigtigst at tjene penge til landskassen

Merete Lindstrøm Onsdag, 11. januar 2023 - 11:41

Grønlands Erhverv har gennemført en rundspørge i facebookgruppen ” Nunatsinni aalisarneq pigiinnartigu/Bevar Grønlands fiskeri”, som har godt fire tusinde medlemmer, for at finde ud af, hvad fok mener om fiskeriet og deres forventninger til den længe ventede nye fiskerilov, som skulle være på trapperne i år .

- Der synes at være et øget fokus på, at fiskeriet skal tjene penge til samfundet, også henover vigtigheden af at det skaber arbejdspladser, siger direktør i Grønlands Erhverv Christian Keldsen om undersøgelsens resultat.

Lige over halvdelen af de adspurgte mener, at det er vigtigst, at fiskeriet tjener flest mulige penge til samfundet, hvorimod 43 procent mener, at det vigtigste er, at fiskeriet beskæftiger flest mulige.

Olympisk fiskeri eller individuelle kvoter

Om rundspørgen Spørgeskemaet er udsendt på dansk og grønlandsk gennem Facebook. Der blev i alt modtaget 237 besvarelser, hvor 191 respondenter har gennemført rundspørgen. Rapporten baserer sig på de gennemførte besvarelser. 147 af respondenterne arbejder ikke i fiskerierhvervet. Disse respondenter er dog medtaget i analysen, da det er vurderet, at hele befolkningen har interesse i fiskeriet. Det skyldes, at fiskeriet er Grønlands største og vigtigste erhverv. Desuden er fiskeressourcerne i de grønlandske farvande hele samfundets ejendom.

Der er lidt uenighed om, hvilket kvotesystem, der er bedst, men en tredjedel mener, at det er individuelle omsættelige kvoter, som er bedst, skarpt forfulgt af iindividuelle kvoter med mens kun 20 procent mener, at det olympiske fiskeri er det bedste. Landets rejefiskeri forvaltes med individuelt omsættelige kvoter (IOK), mens det indenskærs hellefiskefiskeri i Diskobugten, Uummannaq og Upernavik forvaltes som olympisk fiskeri.

Mere end tre fjerdedele mener, der er behov for effektiviseringer i fiskeriet.

Forventningerne til hvad den nye fiskerilov får af konsekvenser er overvejende positive. Men der er fortsat 37 procent af de adspurgte, som er bekymret for, om nogle fiskere vil miste deres arbejde på grund af den kommende lov. Fiskerikommissionen har i sin betænktning, som bruges i arbejdet med den nye fiskerilov, anbefalet at man ændre det olympiske fiskeri til IOK.

Udenlandsk arbejdskraft er meget diskuteret

31% er enige i, at man har brug for udenlandsk arbejdskraft i fiskeriet, hvorimod 47% i mindre grad eller slet ikke er enige i dette.

Hvis man spørger rederierne har de generelt store udfordringer med at finde nok uddannet personale, som også har de rette kompetencer og evner til topstilingerne indenfor fiskeriet.

Omkring halvdelen af de adspurgte mener det er en god ide at hele landets fiskeri bliver MSC-certificeret.

Udvikling i svar de seneste år

Grønlands Erhverv gennemførte en tilsvarende rundspørge i 2020, og kan derfor sammenligne og se en udvikling i, hvad folk mener er vigtigst.